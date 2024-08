Muere la mamá y la hermana de Mariah Carey el mismo día

Mariah Carey confirmó la noticia de la muerte de su mamá y su hermana a People. En un comunicado expresó, “mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”.

Hasta ahora no han sido reveladas las causas de muerte de Patricia Hickey y Alison Carey, pero la intérprete dijo estar tranquila ya que pudo pasar última semana con su madre antes de que falleciera.

“Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Aprecio el amor, el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este complicado momento”.

Hace tiempo, en las memorias de Carey publicadas en 2020, la cantante describió su relación con su madre como, “una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

“Mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades encontradas, nunca ha sido blanco y negro, ha sido todo un arcoiris de emociones”.

Patricia fue cantante de ópera y profesora de canto, estuvo casada con Alfred Roy Carey, con quien tuvo tres hijos y se divorció cuando Mariah tenía 3 años.

A pesar de su compleja relación, Mariah reconoció que su mamá hizo lo mejor que pudo, aunque también había diferencias con su hermana Alison, así lo dijo en sus memorias, donde la artista reveló que en algunos momentos era “más seguro no tener ningún contacto con ella”, porque la expuso a situaciones violentas.

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado e intentó venderme a un proxeneta. Algo en mí quedó detenido por todo ese trauma. Por eso digo a menudo: ‘tengo eternamente doce’”, escribió la cantante en su libro de memorias.

Desafortunadamente, la cantante no tenía buena relacón con sus familiares fallecidas, no obstante, vive momentos de dolor, por lo que pidió privacidad para vivir su duelo.