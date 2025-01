Mariana Echeverría confirma su embarazo y muestra la primera foto del hijo que espera junto a Óscar Jiménez

Mariana Echeverría anunció, a través de un emotivo video, que se encuentra esperando a su segundo bebé junto a su esposo, Óscar Jiménez, luego de sufrir una dolorosa pérdida hace dos años.

“4 meses llenos de amor. El año pasado fue sin duda uno de los más difíciles que hemos vivido. Nos enfrentamos a retos en todos los aspectos: momentos de incertidumbre, dolor y pruebas que pusieron a prueba nuestra fortaleza y nuestra fe. Hubo días en los que parecía que todo estaba en contra y que los sueños estaban más lejos que nunca”, escribió la presentadora en la descripción de su video en redes sociales.

“Sin embargo, la vida nos demostró que después de la tormenta siempre llega la calma. Cerramos ese año con broche de oro, porque finalmente recibimos el regalo más esperado y soñado. Te soñamos tantas veces te imaginamos en cada latido y aunque el camino hasta aquí estuvo lleno de despedidas y lágrimas , nunca dejamos de creer en ti . Eres nuestro milagro. Hoy con el corazón lleno de gratitud y amor infinito te damos la bienvenida. Te vamos a amar con todo nuestro corazón. Atte : tu nueva familia Oscar lucca y Mariana”, añadió la famosa.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ también le agradeció a los doctores que la ayudaron y guiaron en este proceso, pues tras su pérdida gestacional en 2023, Mariana Echeverría decidió someterse a un tratamiento in vitro.

La presentadora mostró las primeras imágenes de su ultrasonido, y reveló que su bebé nacerá en junio de 2025.

El difícil camino de Mariana Echeverría para convertirse en mamá

En el video compartido en Instagram, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez narran cómo iniciaron su familia, con un “sí” en el altar jurándose amor eterno, y poco después llegó Lucca, su primer hijo.

Uno de sus sueños era poder darle un hermanito a Lucca, pero las cosas no fueron sencillas. “Para este momento de la historia ya íbamos en nuestro segundo intento y al parecer todo iba muy bien, la prueba salió positiva, estaba yo embarazada y no saben la ilusión que nos causaba volver a ser padres… pero así como no lo dio, así no lo quito…”, dice la conductora en el clip.

Ante las dificultades, decidieron intentar con un procedimiento in vitro, aunque tampoco resultó sencillo, pues las primeras veces falló.

“Tiempo después decidimos intentarlo por vía in vitro y no les voy a mentir, hay caminos que no imaginamos recorrer hasta que la vida nos lleva de la mano por ellos, el embarazo in vitro es uno de esos senderos lleno de desafíos, esperanza y amor infinito y sí, otra vez el resultado fue fallido, pero había algo en mí que tenía que ser resiliente porque estaba mi hijo y mi esposo, tenía que ser una mujer guerrera, estar de pie y entregarles todo mi amor, mi atención y mi cariño”

“Teníamos un último embrión, los sueños de tener un hijo empiezan a sentirse como una mezcla de ciencia y fe… en el momento en que nos dan la noticia de que el embrión ha sido transferido es una chispa de vida que nos hace sentir que aunque haya sido necesario recorrer un largo camino cada paso valió la pena”, dijo Mariana Echeverría.

Embarazo de Mariana Echeverría

Las pérdidas de Mariana Echeverría

Mariana Echeverría anunció su embarazo con emojis de arcoíris, pues un bebé arcoíris es uno que nace luego de que sus padres hayan experimentado la pérdida de un hijo anterior, ya sea por aborto espontáneo, muerte fetal, neonatal o infantil y el arcoíris representa la esperanza y la sanación que trae un nuevo bebé después de un dificil duelo.

En enero de 2023, la presentadora sufrió una pérdida gestacional de la que habló después con sus seguidores, donde reveló que se trató de un aborto esontáneo a los pocos días de embarazada.

En julio de 2023, sufrió una segunda pérdida que la afectó profundamente, pues estaba a punto de cumplir tres meses de embarazo. “Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti. Te imaginamos cuidándote y guiándote, pero el plan salió otra vez al revés , tú nos cuidas y nos guías. La vida nos sigue poniendo pruebas muuuuy fuertes pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia”, escribió en Instagram,

“Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible , que está con nosotros y nos necesita; se llama LUCCA. Con todo el amor les pedimos respeto en este proceso que no ha sido nada fácil para nosotros”.