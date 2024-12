Ana Brenda Contreras habla por primera vez de su embarazo arcoíris

Hace unos días, la intérprete Ana Brenda Contreras compartió la feliz noticia de su embarazo. La famosa y su esposo, el empresario Zacarías Melhem, están en la dulce espera de su bebé arcoíris, niño que nacerá después de que sus padres sufrieron la pérdida de un hijo anterior por aborto espontáneo.

Se utiliza el término “bebé arcoíris”, en referencia a la esperanza y la sanación que puede traer un nuevo bebé, después de una pérdida.

Ahora, Ana Brenda Contreras de 37 años de edad, habló por primera vez sobre su bebé que nacerá en 2025. En una entrevista para el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside, la actriz contó que se enteró de que estaba embarazada al estar participando en la sexta temporada de "¿Quién es la máscara?, donde representó al personaje Ranastacia.

Ana Brenda dijo, “tenía yo creo que una semana, hice la primera presentación, la primera canción, y luego supimos que estaba embarazada, obviamente al inicio tuve nervios, un poco de miedo, también porque soy primeriza, y porque tenía muy poco de haber tenido una pérdida, dos meses antes, entonces no me lo esperaba”.

La famosa resaltó el apoyo que le demostró su esposo para que disfrutara de la competencia en el programa, mientras estaba embarazada.

“Relájate, porque si no, ni vas a disfrutar, vas a sentir culpa de todo, por favor, suéltalo, confía, entrégalo a un poder superior, Dios sabe lo que hace, y pues todo salió bien”.

Contreras agregó que espera con ansias y alegría a su bebé que nacerá en los próximos meses. “Era mucho miedo, porque yo, muchas cosas no las sabemos, por más que te cuente alguien más su experiencia, tu mamá, tus primas, tu abuela, no lo sabes hasta que lo vives, yo decía: ‘es que no, lo voy a perder, se me va a salir’, gracias a Dios estaba muy bien y obviamente cuidándome lo m{as que se pudiera, y sí, con miedo, pero luego ya empecé a confiar, y empecé a divertirme”.