Mario Bezares habla por primera vez de la muerte de su hermano Rodolfo Rodríguez “Calixto”

Mario Bezares, mejor conocido como “Mayito” en La Casa de los Famosos México, contó cómo fueron los últimos momentos de vida de su hermano Rodolfo Rodríguez y expresó que su muerte le afectó demasiado.

Rodolfo Rodríguez era conocido por su interpretación como “Calixto” en la serie de televisión ¡Cachún Cachún Ra-Ra!.

Mario dijo que su hermano murió a causa de la enfermedad crónica que padecía, de cual lamentablemente ya no había esperanzas de vida, ya que este tipo de cáncer que se desarrolla en las células del sistema linfático, es muy agresivo. “Vuelvo a conocer la muerte de mi hermano Rodolfo Rodríguez, escritor, actor, sufría de piedras en los riñones, no aguantaba el dolor”, dijo sobre su hermano de quien afortunadamente se pudo despedir.

“Estaba en su cama, muerto de dolor, empeora, le dan muerte clínica, va a la casa, me toma la mano y me di cuenta de que estaba harto... ya se quería ir, le dije que me haría cargo de su familia, le digo a Brenda ‘mi hermano se va a morir, se despidió de mí, se lo llevaron al hospital, oía sus lamentos, se quejaba mucho, caray pedía que no sufriera”.

Bezares dijo que su hermano murió a causa de un cáncer linfático, detecado en fase terminal. “Salen los resultados y mi hermano le dice al doctor ‘la única persona que quiero que se entere de mi enfermedad es Mario’, tu hermano tiene cáncer linfático y no hay forma de salvarlo, me dijo, yo callado, viendo, recibió quimioterapias, se le cayó el pelo, mucha gente dijo que tenía sida y no es verdad, estaba tremendo, ya en las últimas”.

Mario Bezares conoció la muerte desde temprana edad, la pérdida de su padre en un accidente automovílistico.