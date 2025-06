Martha Cristiana revela que sostiene una relación sentimental con su primo

A pesar de ser familia, la actriz Martha Cristiana y su primo se enamoraron y mantienen una relación amorosa desde hace un tiempo.

La actriz compartió con la prensa que ha encontrado de nuevo el amor tras 9 años de su complicado divorcio con Raúl Martínez Ostos. Más feliz que nunca, Cristiana dijo que está disfrutando de un romance con el hombre que conquistó su corazón.

La famosa sorprendió a los medios tras dar a conocer que su novio es uno de sus primos. “Ya tengo cuatro años de relación y pues muy padre, porque fue algo que se dio, ni los imaginábamos, es un primo segundo mío. Qué escándalo”, mencionó.

Aunque la actriz suele ser muy discreta con su vida privada, dio algunos detalles de su relación con José.

“Me gusta ser discreta, porque la familia está pasando por un momento delicado, él como papá está pasando por un momento complejo, y me gusta ser respetuosa, él no se dedica a nada de esto, pero resulta ser que yo lo conocía de toda la vida, pero no convivimos de niños”, explicó.

En este sentido, Martha dijo que su pareja es 8 años menor que ella y habló del parentesco que tienen. “Su abuela y mi abuela eran hermanas, es un primo segundo con el que no conviví, lo conocí cuando yo tenía a mis hijos Beto y Arón, estaba yo joven, tenía 23, 24 años y nos vimos en casa de su abuela Norma”.

Cristiana confesó cómo empezó su relación tras su divorcio. “Él estaba separado, yo presentándole amigas y de repente nos dimos cuenta que sentíamos algo más, por lo mismo de la convivencia de amistad, desinteresada, donde no hay máscaras, donde no estás coqueteando. Los dos estábamos pasando por momentos álgidos en muchísimos sentidos, entonces te acompañas de alguna manera humana y espiritual, entonces, decidimos darnos la oportunidad”.

Martha Cristian reconoce el riesgo que tomó al andar con un pariente, sin embargo, hace caso omiso a las críticas. “Pensamos que era una locura y que mucha gente se iba a desconcertar, pero decidimos tomar ese riesgo; es la relación más bonita que yo he tenido. Es un hombre muy educado, su mamá le dio unos principios y valores impactantes”.