Natália Subtil lanza fuerte comunicado contra el padre de su hija Sergio Mayer Mori

La polémica entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori continúa; después de las recientes declaraciones que dio el joven, la presentadora decidió responderle de manera contundente.

Sergio acusa a Natália de no dejarlo ver a su hija, además mencionó que cuando la presentadora quedó embarazada él era menor de edad y que no acusaba a la modelo porque no quería meterla a la cárcel, además, que seguía casada cuando estuvieron juntos.

“Me parece estu... gastar todo ese dinero en abogados y al mismo tiempo, Natália se metería en problemas porque yo era menor de edad. Y lo último que quiero, es meterla a la cárcel. En ningún momento abusó de mí en la extensión de la palabra como la usaríamos, pero sí yo tenía 17 años y ella 33, en ese entonces ella estaba casada. Yo ni siquiera todavía cumplo la edad que ella tenía cuando ella se embarazo de mí. Ella estaba casada, llevaba 7 años casada con una persona. Se fue a divorciar con la panza”.

“Ante los comentarios reciente y vulgares emitidos en mi contra, los cuales carecen totalmente de verdad y respeto, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente”, publicó Subtil en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“Como mujer, madre soltera y extranjera considero inaceptable el uso de expresiones machistas, ignorantes y denigrantes hacia mi persona. Ninguna mujer merece ser tratada con semejante nivel de violencia verbal y simbólica, y mucho menos, cuando se está cumpliendo con responsabilidad y amor un rol tan significativo como el de madre”, agregó.

Y continuó diciendo que ella ha sido quien se ha hecho cargo de su hija, evidenciando la irresponsabilidad del actor.

“Soy la única proveedora de mi hija de ocho años; una niña saludable, dulce e inteligente, quien cuenta con todo lo necesario para su desarrollo pleno... sus abuelos paternos, a quienes agradezco profundamente, contribuyen con su escolaridad y actividades extracurriculares como clases de actuación”.

“Quiero dejar claro que no recibo pensión alimenticia, ni ningún tipo de apoyo económico mensual por parte del padre ni de ningún otro miembro de su familia”, destacó.

Natália desmintió que le niegue al padre de la niña convivir con ella. “Jamás se ha negado el acceso a mi hija por parte de sus abuelos, ni tampoco al padre, quien ha tenido conocimiento de estas convivencias y pudo acercarse si así lo deseaba”.

Subtil decidió emprender medidas legales contra el padre de su hija, “el señor ha insistido en difundir la falsa versión de que le prohibo el contacto con su hija. Por ello, y solo tras múltiples acusaciones públicas infundadas, el 4 de mayo de 2025, procedí a restringir el acceso como medida legítima de protección emocional, tanto para mi hija como para mí”.

“Lo hice después de reiterados intentos fallidos de comunicación y respeto mutuo. Cabe recordar que los derechos vienen acompañados de las obligaciones. No se puede exigir cercanía o reconocimiento sin haber construido previamente una presencia constante y responsable”.