Maya Zapata describe a Camila Toledo, su personaje en ‘Cada Minuto Cuenta’

Camila Toledo se convierte en los ojos y el hilo conductor por el que conocemos las duras historias de los protagonistas de ‘Cada Minuto Cuenta’, la serie que hace un crudo relato de la tragedia por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

La actriz Maya Zapata interpreta de forma magistral a Camila Toledo, una periodista inexperta que busca documentar las vivencias que dejó este siniestro que sacudió, no solo la tierra, también la vida de millones de personas.

Los protagonistas de esta serie de Amazon Prime, Osvaldo Benavides, Maya Zapata y el director Jorge Michel Grau, le concedieron una entrevista al medio La Cosa, donde hablaron de los rasgos de sus personajes y cómo le hacen frente a la realidad cuando ésta los golpea de frente.

Maya Zapata interpreta a Camila Toledo Instagram @lamzapata

Maya Zapata describe a Camila Toledo

La entrevistadora hizo énfasis en el rol de la mujer en esa época (la década de los 80s) y cómo éste ha evolucionado a través del tiempo y la mirada retrospectiva que permite la serie a través de los ojos de Camila Toledo, quien lucha “por su verdad y por sus sueños”.

“Esta ambivalencia entre la búsqueda de los sueños y la manera más adecuada para conseguirlos, a veces creemos que es a través de la ambición absoluta y privilegiamos las cosas prácticas y es un poco como el sistema nos empuja a las mujeres o a los grupos estructuralmente oprimidos de intentar seguir las reglas del sistema para poder conseguir lo que tú quieres”, declaró Maya Zapata.

La actriz también detalló que su personaje se da cuenta de que tiene un papel mucho más importante en la historia de las personas que la rodean y que ella puede convertirse en la herramienta para que las voces de los necesitados sean escuchadas.

“Al final ella (Camila Toledo), muy pronto, se da cuenta de que ese no es el camino, que su naturaleza es mucho más valiosa, esta necesidad tan fuerte de Camila de buscar la verdad y de de tratar de hacerlo correcto que para ella resulta muy importante”.

“Yo creo que es un rasgo de carácter que ni siquiera sabe que tanto, pero bueno es la razón precisamente por la que sale expulsada de su propia casa de su propio contexto y entorno y se va a buscar su verdad, su razón de ser y pues con esta historia se encuentra con eso de frente, y todo lo que ella creía que tenía que ser al final se da cuenta de que ya no lo necesita, porque lo que se necesita más bien convertirse en un megáfono de otras voces, de otras necesidades, y que ella puede ser, en ese sentido, una gran herramienta para que estas voces sean escuchadas y estas necesidades ojalá (sean) atendidas”.

Elenco de ‘Cada Minuto Cuenta’ Instagram @osvaldobenavides

La importancia de ‘Cada Minuto Cuenta’

El director de ‘Cada Minuto Cuenta’, Jorge Michel Grau, contó que esta historia se construyó a través de mucha investigación, pero no solo de escritos o videos, también de las voces de sus protagonistas, todos aquellos que vivieron la desgracia en carne propia, ya sea ayudando a las labores de rescate, porque lograron sobrevivir o por la terribilidad pérdida de un familiar.

Maya Zapata también señaló la importancia de contar esta historia, la cual sigue siendo una “herida abierta” para los mexicanos, pero que, además de desgracia, trajo mucho aprendizaje y reveló el rostro humano de México.

“Es un recuerdo de nuestra fragilidad como humanos, de que somos nosotros los invitados de este mundo y la gran responsabilidad que tenemos como sociedad de poner la vida por delante y de cuidarnos entre todos. Entender que la corrupción tiene que ver al final con un bien o con un mal común, promover un bien no cayendo en prácticas corruptas, entender que es un mal común, que aunque tú lo hagas hoy y pienses que eso no va a tener una repercusión directa en tu vida, eventualmente lo tendrá porque no sabes de qué manera lo va a suceder”