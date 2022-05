Michelle Renaud rompe el silencio sobre su supuesto romance con Osvaldo Benavides

La actriz Michelle Renaud respondió de manera contundente ante los cuestionamientos sobre si está saliendo o no con el actor Osvaldo Benavides.

Luego de que salió a la luz una imagen donde supuestamente Michelle Renaud aparece abrazada a Osvaldo Benavides, la actriz reaccionó y respondió ante los rumores que señalan que los actores estarán saliendo juntos.

Por esta razón, en los últimos días, los actores han estado en la mira de los reflectores, debido a que los rumores de que entre ellos existe algo más que amistad cada vez son más fuertes.

En una entrevista, la intérprete aseguró que está acostumbrada a las especulaciones, pues son gajes de su carrera, sin embargo, recalcó que no todo lo que se dice es cierto.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, son como gajes el oficio, y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, respondió.

Además, expresó que no le afectan los rumores. “A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mí le da promoción a “La Herencia” (telenovela que protagoniza), así que gracias”, afirmó.

No confirme con sus respuestas, la prensa le volvió a cuestionar a la famosa sobre el supuesto romance que tendría con Osvaldo, quien hace unos meses terminó su relación con Esmeralda Pimentel.

En tanto, Michelle se limitó a responder y envió un beso a la cámara.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha dado una declaración oficial al respeto, sin embargo, el programa “Hoy”, publicó una imagen en donde se ven ambos muy cariñosos después de haber escalado el Iztaccíhuatl.

Tanto Michelle como Osvaldo compartieron las instantáneas de su visita en sus redes sociales, aunque en ninguna se les ve juntos.

Danilo Carrera reacciona ante supuesta relación de su ex Michelle Renaud

En una entrevista, el actor se refirió a su expareja y a la historia de amor que compartieron en su momento.

“Es como debe ser, cada quien iba a tomar su camino y es lo correcto y la prensa obviamente, cuando tiene una pareja tan bonita, tan querida, tan guapa y, pues le pones este muñequito de pastel al lado, pues la gente piensa ‘es la pareja perfecta’. Fuimos una pareja muy bonita en la que crecimos muchísimo y nos dimos muchas cosas padres”, confesó.

