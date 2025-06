Michelle Salas destapa el padecimiento con el que vive desde hace años

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 35 años, Michelle Salas contó a sus fans la lucha que hace todos los días para tener una visión optimista ante la situación que enfrenta.

“Hoy vine a ver a mi doctora en Miami. Llevamos semanas pensando en el plan de ataque para mi melasma. Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y ha sido súper frustrante, porque no es algo que se quite por completo pero que sí se puede mantener bajo control”, dijo la influencer sobre la afectación que padece en su piel, la cual provoca la aparición de manchas, sobre todo en aquellas zonas sensibles que están expuestas a los rayos solares.

De acuerdo con especialistas, el melasma es una afección cutánea común caracterizada por la aparición de manchas oscuras o hiperpigmentadas, especialmente en zonas del rostro expuestas al sol. Esta condición se relaciona con factores hormonales, la exposición a radiación ultravioleta, predisposición genética y el uso de ciertos productos cosméticos o medicamentos.

Aunque no representa un riesgo para la salud, puede generar incomodidad por su aspecto físico. Su tratamiento suele incluir protección solar constante, cremas y procedimientos dermatológicos.

Además de su problema dermatológico, Michelle Salas dijo que tiene una tensión y una contractura en el trapecio, por lo que se somete a un tratamiento con bótox, el cual, ayuda a relajar el músculo y evitar que “el nervio se enganche”.

“Siempre lo tengo tenso y contracturado, me pasa seguido”, dijo Michelle, quien documentó parte del proceso que vivió en esta consulta médica, incluyendo la aplicación del bótox, señalando que aunque es sensible a las agujas, el procedimiento no le resultó doloroso.