Jennifer Aniston cuenta lo que sus papás le decían de su falta de belleza

El padre de Jennifer Aniston ya era un actor muy conocido por su papel en Days of Our Lives llamado John Anthony Aniston y su madre,Nancy Maryanne Dow, una actriz que aún no tenía fama que además era modelo.

Aniston cuenta que su padre, al estar familiarizado con la industria le decía que nunca encontraría un papel porque no era lo suficientemente guapa, y su mamá señalaba mucho la nariz de Jennifer y le exigía maquillarse siempre antes de salir de casa.

Después del divorcio de ambos, ella perdió el contacto con su padre, y se fue a vivir años con su madre, inició con trabajos de mesera, además de hacer papeles pequeños, cuando de repente, llegó Friends a su vida y todo cambió.