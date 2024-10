Mick Jagger volvió a ser abuelo, su hija Georgia May da la bienvenida a su primer bebé

Mick Jagger, el legendario cantante y compositor británico de los Rolling Stones, dio la bienvenida a un nuevo miembro a su gran familia. En esta ocasión, su hija Georgia May anunció el nacimiento de su primer bebé, un nuevo nieto para el icónico vocalista.

Este 10 de octubre, la modelo de 32 años usó su cuenta de Instagram para compartir la noticia y su alegría por el nacimiento de su primógenito.

“Nuestro hijo Dean Lee Jagger Sedlick nació el 30 de septiembre. Estamos tan enamorados y felices que no podemos dejar de mirarlo”, escribió Georgia. “Gracias @cambryans por ser tan increíble en todo y cuidarnos tan bien”, agregó, refiriéndose a su pareja, el skater profesional Cambryan Sedlick, con quien tiene una relación desde 2021.

En junio, Georgia May reveló que ella y Sedlick esperaban su primer hijo.

“Esperando pacientemente a nuestro nuevo mejor amigo @cambryans”, escribió en la leyenda de una serie de fotos mostrando su barriguita de embarazada.

¿Cuántos hijos tiene Mick Jagger?

Mick es el padre de ocho hijos con cinco mujeres diferentes. Además de Georgia May, Mick, de 81 años, y Jerry Hall, de 68, son padres de la hija Elizabeth, de 40 años, y los hijos James, de 39, y Gabriel, de 27.

Aunque el cantante y la actriz nunca se casaron, fueron pareja por muchos años, desde 1977 hasta 1999.

El vocalista de The Rolling Stones también es padre de Karis, de 53 años, a quien tuvo con su exMarsha Hunt; Jade, de 53 años, a quien tiene con su exesposa Bianca Jagger; Lucas, de 25 años, a quien tuvo con su exLuciana Gimenez, y Deveraux, de 7 años, a quien tiene con su actual pareja Melanie Hamrick.

“Cuantos más hijos tienes, más despreocupado te vuelves sobre ellos, para ser honesto”, dijo la estrella de rock en una entrevista en 2023.

Georgia May no es la primera de los hijos de Mick en hacerlo abuelo. Karis recibió a dos hijos, la hija Mazie y el hijo Zachary, con su esposo Jonathan Watson. Mientras tanto, su hermana Jade es madre de las hijas Assisi y Amba, a quienes tiene con su ex Piers Jackson, y del hijo Ray con su esposo Adrian Fillary.

Mick también es bisabuelo, ya que Jade es abuela de los tres hijos de Assisi: Ezra, Romy y River.

