Miguel Bosé confiesa por qué perdió la voz durante 8 años

El cantante presentó en El Hormiguero la serie Bosé, un biopic de seis episodios en el que participa, junto al actor José Pastor, que se estrenará el 3 de marzo. El famoso Miguel Bosé respondió a las polémicas a las que se ha enfrentado en los últimos años. Durante la entrevista, Miguel recordó la relación que tenía con su padre, incluso en sus memorias tituladas El hijo del capitán trueno, relató los complicados momentos que vivió junto a él. “Al principio él no me quería y pensaba que no era un heredero digno”, dijo sobre su progenitor, el difunto torero. “Pasado el tiempo, decidí forjar el encuentro y ahí descubrí un hombre que no se correspondía con el hombre duro, machista y macho. Era un hombre de una ternura increíble y divertido a más no poder, un hombre brillante, rápido y fascinante del que yo he heredado su caracter”, dijo Bosé dejando atrás lo malo.

Asimismo, habló del papel que ha tenido su apellido en su carrera profesional. “Los apellidos no ayudan, te ayuda a crear interés al principio por el marketing inherente, pero luego es todo cuesta arriba”, dijo.

Por otro lado, el artista de 66 años contó cómo fue que perdió la voz durante ocho años, ya que desde entonces ha tenido problemas con su voz, algo que le ha pesado demasiado para su carrera. En 2019, publicó un video con el que sus fans notaron un cambio y desató preocupación. “Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”, explicó. Esto se debió a un problema de salud que venía de una muela. Este problema resultó a consecuencia de un accidente de coche que sufrió en el año 1999. El pasado verano Miguel tuvo un dolor muy fuerte de espalda. “Viene de un accidente terrible de coche que tuve en el 99... me operan durante siete horas, me ponen 14 tornillos, estaba destrozado”. En las pruebas que le hicieron los médicos, vieron algo que le asustó, “Me dijo no te lo puedo contar. Quiero consultarlo a un especialista. En ese momento piensas en lo peor, a los dos días viene con dos tipos y me dijo que en efecto sus sospechas están fundadas y que esa sinusitis crónica que me habían diagnosticado no es tan así. Me dijo ‘estamos seguros y convencidos que te podemos quitar el problema de la voz, hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones que te la quita”, contó Miguel sobre la vez que acudió al especialista.

“Me contó que el problema era una muela, al ponerme un implante mal con el tiempo se transformó en una infección que me infectaba toda la cara y bajaba hasta los intestinos. Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. Después de 8 años”, agregó.

“Me habían dicho que era emocional, que era de pulmón, que era reflujo, lo probé todo y viajé por todo el mundo visitando a los mejores médicos de Milán, Londres, Madrid, México, Nueva York.... 8 años viajando con una miseria en el alma tremenda porque había perdido la herramienta”, contó.

Después de haber buscado a los mejores médicos del mundo dio con la causa real y en cuanto lo operaron, recuperó la voz.

“Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál es el timbre de voz de su padre, para poder comunicarme”.

Ahora, está en proceso de recuperación con ayuda del foniatra, y tiene en mente recuperar su carrera.