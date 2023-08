Montserrat Oliver y su esposa Yaya Kosikova reaparecen juntas en medio de rumores de separación

Montserrat Oliver volvió a presumir a su esposa, la modelo eslovena Yaya Kosikova, luego de que surgieran rumores que la pareja estaba al borde del divorcio.

Hace apenas unas semanas, los medios aseguraban que Yaya estaba muy molesta porque Montserrat pasaba mucho tiempo cuidando a su amiga Yolanda Andrade tras el problema de salud que sufrió.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova en un viñedo en Baja California Instagram @montserrat33

Y aunque Oliver señaló que esto era falso, todavía quedaban dudas de si estaba separada de su mujer, pues hacía tiempo que no compartían imágenes juntas.

¿Cuál fue la respuesta de Montserrat Oliver?

“Me da risa que ya suponen que ‘ah, no hemos visto en las fotos de Instagram a Yaya, entonces que Montserrat está todo el tiempo con Yolanda, ya se fue, ya se divorció’, o sea ¡por favor!, si un día eso pasara, que esperemos que no pase, Yolanda no va a ser la causante”, aseguró la guapa modelo y conductora en una transmisión en vivo en Instagram junto a Andrade.

Por su parte, Yolanda también agregó: “Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat. Si algún día... si fuese mi culpa, la asumiría”.

Sin embargo, todo cambió este 13 de agosto, cuando se dejaron ver muy sonrientes en un romántico plan en un viñedo en Baja California. En las imágenes, Montserrat y Yaya pueden verse sonrientes y cariñosas mientras caminan junto a las viñas. La pareja también compartió un video donde ambas están pisando uvas, de donde saldrá el vino.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova están juntas desde 2015

La guapa modelo y presentadora regiomontana y su ahora esposa se conocieron en 2015, y para 2019, anunciaron que darían el siguiente paso en su relación para llegar hasta el altar.

Ese mismo año, la pareja se casó en secreto en una íntima ceremonia en Texas, donde tienen una casa.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova se casaron en 2019 Instagram @montserrat33

Montserrat hizo público su matrimonio unos meses después, cuando publicó una imagen con su guapa esposa el día de su boda, con ambas vestidas de traje sastre blanco, tomadas de la mano y con un ramo de flores. Acompañando la fotografía, Oliver escribió: “El amor es nuestro, la felicidad es compartida. El amor crece y se transforma, esa transformación se llama compromiso, apoyarnos, acompañarnos y seguir luchando juntas. Hoy hace seis meses nos casamos y te elegiría otra vez. #loveislove”.