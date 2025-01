Murió Marianne Faithfull: quién era la cantante que enamoró a Mick Jagger en su juventud

Marianne Faithfull, famosa cantante y actriz británica que mantuvo un romance con el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, murió a los 78 años.

Un portavoz confirmó su fallecimiento a través de un comunicado de prensa: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Marianne falleció pacíficamente en Londres hoy, en compañía de su amorosa familia. Será profundamente extrañada”.

Mick Jagger se despide de Marianne Faithfull, su novia de la juventud

Mick Jagger, quien fue su pareja entre 1966 y 1970, le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales: “Estoy tan triste de enterarme de la muerte de Marianne Faithfull. Ella fue parte de mi vida durante tanto tiempo. Fue una amiga maravillosa, una cantante hermosa y una gran actriz. Siempre será recordada”, escribió el intérprete de 81 años junto a varias fotos de ellos durante su juventud.

Por su parte, Bianca Jagger, quien fue esposa del cantante de 1971 a 1978, también se despidió con un mensaje y algunas fotografías: “Estoy profundamente triste por saber que Marianne Faithfull ha fallecido. Ella era una cantante maravillosa y una actriz talentosa. La extrañaremos mucho. Mis pensamientos y oraciones están con su hijo Nicholas Dunbar, su familia y seres queridos”.

Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, lamentó el fallecimiento de la artista: “¡Mi más sentido pésame a la familia de Marianne! ¡Estoy muy triste y la extrañaré! Con cariño, Keith”.

Otras personalidades como J.K. Rowling, escritora de la saga ‘Harry Potter’, y el cantante Tim Burgess, también recordaron a Marianne Faithfull.

¿Quién fue Marianne Faithfull?

Marianne Evelyn Gabriel Faithfull nació en Londres, Inglaterra, el 29 de diciembre de 1946. Fue una cantante y actriz cuya carrera despegó en la década de los 60s.

La intérprete era descendiente de una familia noble austriaca por parte de su madre, sin embargo, se crió en un ambiente sin lujos.

Comenzó su carrera como cantante en 1964 tras ser descubierta por Andrew Loog Oldham, manager de los Rolling Stones. Su álbum debut homónimo de 1965 incluía el tema ‘As Tears Go By’, escrito por Mick Jagger y Keith Richards, el cual alcanzó el puesto 9 en el Reino Unido en su primera semana y también fue un éxito en Estados Unidos.

Algunas de sus canciones más famosas son: ‘This Little Bird’, ‘Summer Nights’, y ‘Come and Stay with Me’.

Tras su exitoso paso por la música, incursionó en la actuación protagonizando películas como ‘I’ll Never Forget What’s’isname’, y ‘The Girl On a Motorcycle’.

Coescribió el tema ‘Sister Morphine’ junto a Mick Jagger y Keith Richards, la cual fue parte de su disco de 1971 ‘Sticky Fingers’, y lanzó su propia versión en 1969 con el guitarrista Ry Cooder y Jack Nitzsche en el piano.

Lamentablemente, en la cumbre de su éxito cayó en las adicciones, lo que la alejó del medio artístico.

En 1979 se rehabilitó y regresó a la música con el álbum ‘Broken English’. En 1981 lanzó el disco Dangerous Acquaintances, en 1983 ‘A Child’s Adventure’, ‘Blazing Away’ en 1990, y ‘20th Century Blues’ en 1996.

Participó en otras películas como ‘Paris, je t’aime’ (en la que trabajó el director mexicano Alfonso Cuarón), y ‘Marie Antoinette’ de Sofía Coppola.

Se cree que su romance con Mick Jagger inspiró canciones como ‘Wild Horses’ y ‘You Can’t Always Get What You Want’.

Estuvo casada con John Dunbar de 1965 a 1966, a quien dejó por Jagger. En 1979 se casó con Ben Brierley, pero se divorciaron en 1986. Su último esposo fue Giorgio Della Terza, con quien estuvo de 1988-1991.

François Ravard fue su última pareja conocida, con quien tuvo una relación entre 1994-2009.

Durante su relación con Mick Jagger, estuvo embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo a los siete meses, habían planeado llamar a su hija ‘Corrina’, según el diario The Mirror. En entrevista con Telegraph, Marianne reveló que intentó terminar con su vida después de esta desgarradora pérdida, junto con las acusaciones de infidelidad por parte del cantante. Tuvo un hijo de su relación anterior.