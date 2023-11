La guapa y talentosa modelo Nadia Ferreira nos cuenta sobre su faceta de mamá, su regreso a las pasarelas y sus planes a futuro.

“Lo estoy viviendo al máximo, la maternidad ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, mi bebé es felicidad todos los días, en mi experiencia lo más retador ha sido adaptarme a los cambios en el cuerpo y en la vida cotidiana con las actividades, pero me ha cambiado la vida y ha sido para mejor”, comenta Nadia.

Cortesía

¿Qué viene para ti en lo profesional?

Estoy regresando después de varios meses de tener que darle una pausa al trabajo, me siento emocionada por lo que se viene, hay muchas sorpresas, por supuesto la parte del modelaje, pasarela y campañas ahí está, estoy haciendo algunos proyectos que pronto van a poder ver.

¿Te gustaría agrandar tu familia?

Si me gustaria agrandar mi familia en un futuro, de hecho soy una persona que se pone metas a corto y a largo plazo, y una de mis metas personales siempre fue tener una familia, casarme, ser madre, siempre fue mi gran deseo y gracias a Dios me dio esa gran bendicion de encontrar mi familia y me siento muy feliz, y si Dios me permite tener más hijos me encantaría.

Hace un par de semanas, Nadia Ferreira volvió a modelar en un show con espectaculares diseños de la firma Balmain, que resaltaron sus cualidades y belleza como modelo.

Nadia Ferreira desea agrandar su familia: “me encantaría tener más hijos” Cortesía

¿Cómo te sientes de regresar a las pasarelas?

No voy a negar la emoción y ansiedad, lo estuve esperando y quería hacerlo en el momento indicado y sin dudas en este momento dos de mis pasiones están unidas, la moda y la filantropía entonces no hay mejor momento para regresar a las pasarelas que ahora.