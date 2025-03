Ni Bridgerton ni Downton Abbey: dónde ver y de qué trata la nueva serie sobre realeza que promete ser un éxito

‘Su Majestad’ es la nueva serie de Prime Video, una comedia satírica que tiene referencias a la historia reciente de la monarquía española, con una princesa rebelde como su protagonista.

Esta serie de apenas siete capítulos, fue creada por Borja Cobeaga y Diego San José y está protagonizada por Anna Castillo y Ernesto Alterio.

¿Dónde y cuándo ver ‘Su Majestad’?

‘Su Majestad’ ya está disponible en Amazon Prime Video desde el pasado 27 de febrero y los espectadores ya pueden disfrutar de la temporada completa de 7 capítulos.

¿De qué trata ‘Su Majestad’?

Pilar, una joven princesa y heredera al trono de España sin estudios terminados y bastante fiestera, se ve inesperadamente forzada a asumir el liderazgo de la institución debido a un escándalo financiero que involucra a su padre, el rey Alfonso XIV.

Este altercado ha dejado al monarca fuera de la escena pública por un tiempo indefinido. En este contexto, Pilar debe enfrentar la presión de demostrar al pueblo que no es la figura irresponsable e inepta que muchos creen que es. Sin embargo, los desafíos a los que se enfrenta la joven princesa podrían poner en duda si esas percepciones tienen algo de fundamento.

Quién es quién en ‘Su Majestad’

Está protagonizada por Anna Castillo en el papel de la princesa Pilar

Ernesto Alterio interpreta a Guillermo, el secretario de la princesa

Pablo Derqui le da vida al rey Alfonso XIV

Ramón Barea interpretará al jefe de la Casa Real

Ana María Vidal, hace el papel de madre de Guillermo

Lucía Díez, interpreta a Camino, la mejor amiga de la princesa Pilar

Pablo Vázquez actúa como el jefe de Seguridad

Freddie Dennis interpreta a un antiguo amor de la princesa

Comparaciones con la Corona española

Medios españoles no han tardado en hacer comparaciones entre la trama de ‘Su Majestad’ y la historia moderna de la monarquía española. La premisa del rey huyendo de España después de un escándalo de millones de euros ha hecho pensar a algunos en la abdicación de Juan Carlos I en 2020.

Además, la joven princesa rebelde y fiestera le recuerda a algunos las polémicas protagonizadas por Victoria Federica y su hermano Froilán, quienes han llamado la atención por algunos escándalos.

“Sería estúpido no pensar en Victoria Federica. Es verdad que me lamento mucho de no haber sacado a Pilar en un patinete fumándose un pitillo, que es la imagen icónica de Victoria Federica”, dijo Borja Cobeaga en entrevista con Best Movie España, en referencia a la influencer.