Nicolás Buenfil confiesa que ha sido muy difícil controlar su adicción al vapeador

El hijo de la actriz Erika Buenfil, Nicolás Buenfil compartió un video hablando sobre su adicción al vapeador, la cual enfrenta desde los 15 años.

A través de sus redes sociales, Nicolás Buenfil explicó que intentará dejar su adicción por el vapeador. De igual modo, el joven explicó que es horrible porque su cuerpo está resintiendo los problemas de su adicción.

El joven mencionó que ha intentado dejar los vapeadores en repetidas ocasiones, pero no ha logrado dejarlos y ha recaído. Nicolás confesó que le daba pena decir que sufrió una recaída, ya que la vez pasada se deprimió.

Asimismo, habló de los síntomas que ha sufrido. “Llevo un día sin fumar, espero que esta vez sí me dure más el dejarlo porque ya estaba muy mal. Llevaba casi cinco años fumando, y la verdad es horrible, lo odio con todo mi corazón. Cosas cotidianas como ir a la escuela, subir escaleras se me aceleraba mucho el corazón, me empezaba a sentir mal como mareos, aliento feo, problemas en la piel, ojeras, un montón de cosas que daña”.

Nicolás Buenfil dijo que está consciente del daño que hace el fumar vape, pero que “se volvió una necesidad”. “Si fumas toma en cuenta que esta cosa te está matando y lo peor de todo es que lo sabemos. Yo pensaba así, ‘soy chavo, se siente padre’, y se volvió una necesidad, es horrible”.