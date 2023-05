¿Niño o niña? Nodal revela el sexo del bebé que tendrá con Cazzu

Luego de que el cantante Christian Nodal y la rapera Cazzu dieron a conocer la noticia de que están esperando su primer hijo, han publicado imágenes que muestran el avanzado embarazo de la argentina.

Ahora, durante una entrevista en el programa de televisión Lo sé todo en Colombia, Nodal reveló por “error” el sexo de su bebé, cuando lo cuestionaron sobre sus proyectos y planes en familia.

“Pasa que me gustaría que mi HIJA conozca mi carita sin mis tatuajes”, dijo declarando que Cazzu está embarazada de una niña. “No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña. Pero si es un niño no hay problema”, agregó.

Además, puntualizó que se quitará los tatuajes de su rostro, ya que prefiere que su hija lo conozca sin ellos. “El punto de los tatuajes es más que nada que me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo mis tatuajes. Voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto y pasa que me gustría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, dijo entre risas, y agregó, “ya pasó esa etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”.

Hasta el momento, no han revelado más detalles de su embarazo, de hecho se desconoce si la bebé nacerá en México o en Argentina.