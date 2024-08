Padres de Christian Nodal enfrentarán demanda por falsificación de 32 contratos

Christian Nodal recibe una mala noticia a pesar de que las últimas semanas han sido de felicidad para él después de su boda con Ángela Aguilar y su luna de miel en Los Cabos.

En febrero de 2022, Universal inició acciones legales para reclamar que Nodal se adjudicara “ilegalmente”, los discos “Me dejé llevar”, “Ahora” y “AYAYAY”. En junio, solicitó que el caso fuera presentado ante un juez penal federal y esta petición fue aceptada por las autoridades.

La disquera interpuso una demanda contra Jaime González y Silvia Cristina Nodal por la presunta falsificación de 32 contratos cuando el esposo de Ángela era menor de edad.

Los padres de Nodal habrian simulado contratos para atribuirle a su hijo la titularidad de los temas que grabó con dicha compañía, lo que acusan como fraude.

El programa Ventaneando, informó que los papás de Nodal buscaban que la batalla legal se llevara a cabo en la Ciudad de México pero fueron informados que no sucederá así.

“Sus papás recibieron la notificación de que el juicio promovido es a nivel federal, y es por el cumplimiento forzoso de exclusividad de interpretación para grabación de fonogramas y videogramas y cesión de derechos de intérprete, que celebraron el 12 de enero de 2017", dijo Pati Chapoy.

Al informar que los papás de Nodal ya fueron notificados sobre el juicio que Universal interpuso en contra de su hijo, la conductora Mónica Castañeda añadió, “lo que alega la compañía discográfica es que, cuando se hace el contrato con Nodal, hay un delito o hay unos contratos que no están bien establecidos y que no tienen todos los elementos y que no son jurídicamente legales y hay unas firmas que podrían ser falsas, es lo que se quiere demostrar”.

“Ellos tenían un contrato de exclusividad con la empresa discográfica, que cancelan en un tiempo que no podían, para que él cambie de discográfica, entonces ese es el problema”.