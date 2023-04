Paola Rojas hace inesperada declaración del cariño que le tiene al papá de sus hijos

La conductora Paola Rojas fue blanco de críticas hace varios años, cuando se filtró un video íntimo de su ex esposo Luis Roberto Alves “Zague”, sin embargo, Paola con el paso de los años ha logrado superar este difícil episodio en su vida. Ahora sorprendió con una nueva declaración sobre el estima que le tiene al padre de sus hijos.

Así habló recientemente Paola Rojas sobre Zague, su ex y padre de sus hijos

“En su momento menté madres, pero ya acabó, ya ese proceso ya sané, ya me perdoné, lo perdoné. Estamos en otro momento, y le tengo cariño, agradecimiento”, contó Paola Rojas en ‘Netad Divinas’ mientras hablaba de cómo ha evolucionado su situación en cuanto al divorcio de Zague.

Añadió que la gente le preguntaba cómo se encontraba y cómo se llevaba con Zague, a lo que ella respondía que a la perfección, y en ocasiones la gente no le creía: “pues sí, le tengo mucho cariño; vivimos un proceso obviamente complicado, nada fácil. En realidad a mí el tema más difícil que el tema público por todo lo que representó. Pero él y yo vivimos años muy hermosos. Yo me casé muy enamorada, disfruté ese matrimonio y esos dos hijos. Entonces se me quedan viendo como diciendo '¿cómo?’”.

Así como hoy día Paola puede hablar abiertamente de lo bien que se lleva con su ex, también llegó a ser transparente sobre el proceso de recuperación que hizo. “Ahora estoy sanando otras cosas y mi vida no es miel sobre hojuelas, cosas a procesar porque hago un trabajo interior y quizá me ves tranquila. Sé que inspiro a mujeres, mi responsabiliad es estar equilibrada para enviar un mensaje equilibrado, pero no quiere decir que no me tambalee, pero por fortuna me levanto y me ayuda mi red de apoto. No soy la reina Zen, eso nos toca, ser felices y eso se construye con voluntad”, comentó en su momento tiempo atrás.