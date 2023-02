Paris Hilton revela el significado del nombre de su bebé Phoenix Barron

En un episodio de su podcast, “This is Paris”, la socialité reveló el significado del nombre de su hijo recién nacido y confesó que eligió el nombre desde hace diez años.

Un mes después de darle la bienvenida a su primer hijo, fruto de un proceso de gestación subrogada, Paris reveló que decidió llamar a su hijo Phoenix, ya que le fascinó el nombre.

“Queremos llamarle Phoenix, un nombre que ya decidí hace diez años cuando estaba buscando ciudades en el mapa que tuvieran algo que ver con París y Londres”, explicó.

“Phoenix tiene muy buenas referencias en la cultura popular, pero lo más importante es que es un pájaro que se consume con sus propias llamas y que luego renace de sus cenizas. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo van y vienen a lo largo de nuestra vida y que esto debe darnos una gran esperanza para el futuro”, agregó sobre el significado mitológico.

Asimismo, comentó que su segundo nombre, Barron, tiene que ver con su difunto abuelo Barron Hilton, quien fue un modelo a seguir para la famosa y en sus palabaras, “el mejor mentor”. Barron fue copresidente de la cadena de Hoteles Hilton y falleció en septiembre del 2019.

“Siempre fue mi mentor. Admiraba tanto a mi abuelo y teníamos una relación tan cercana. Lo echo de menos todos los días. Así que he querido rendirle homenaje al darle su nombre a mi primer hijo”, expresó.

Paris dijo que no había revelado el nombre de su hijo a nadie, nisiquiera a su familia. “Por ahora mantuvimos todo realmente privado. Ni siquiera mi madre, mi hermana o mis mejores amigos, nadie lo supo literalmente hasta que cumplió más de una semana, así que fue realmente lindo que con Carter, ese fuera nuestro propio viaje, porque siento que mi vida ha sido demasiado pública y nunca he tenido nada que sea solo mío”.