Partida de Octavio Ocaña deja una inmensa huella en el mundo artístico

La televisión está de luto tras la inesperada partida de Octavio Ocaña que, con su participación en la serie dominical “Vecinos”, se ganó el cariño y reconocimientos de miles de televidentes y colegas del medio artístico.

Con tan solo 22 años, Octavio perdió la vida a causa de un disparo en la cabeza, a bordo de su camioneta, durante una persecución policial. Las razones y detalles de su muerte han sido motivo de una enorme controversia durante el fin de semana, pues han salido a la luz distintas versiones de la misma. El caso cobró tal magnitud que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó el domingo que había iniciado un expediente de queja por presunta violación a los derechos humanos en el caso.

Siendo solo un niño de 7 años, Octavio inició su vida artística en los pasillos de Televisa con una pequeña participación en el programa En Familia con Chabelo. Además, actuó en las telenovelas Lola… érase una vez, Te doy la vida y La Mexicana y el Güero, entre otras.

Se podría afirmar que su enorme talento a tan corta edad, su característico pelo rojizo e incontables pecas en la cara lo convirtieron en uno de los niños artistas más famosos de la televisión. Pero indudablemente, la serie dominical Vecinos, que en su última temporada ha logrado una audiencia de más de 1.5 millones de personas en su barra horaria, lo catapultó para ganarse el corazón de miles de seguidores que lo vieron crecer, durante una década, como “Benito Rivers” a través de la pantalla.

La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz #Benito . 🖤

Por tal motivo, la noticia de su fallecimiento generó innumerables reacciones por parte de seguidores, colegas y actores de la talla de Eugenio Derbéz, Eduardo España y Mayrin Villanueva, entre otros, quienes a través de sus redes sociales lamentaron su partida y enviaron condolencias a su familia, pero también exigieron justicia a las autoridades para esclarecer los motivos de su muerte.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote.

Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!🙏🏼vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia 🙏🏼

Particularmente en Twitter, la conversación durante el fin de semana se volcó sobre la polémica muerte de Octavio Ocaña, alcanzando a más de 79 millones de personas, y posicionando como tendencias nacionales hashtags como #Benito, con expresiones de cariño y dolor por su fallecimiento por parte de fans y amigos, y #JusticiaParaBenito, con exigencias de que se investigue a las autoridades por el tratamiento del caso.

Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho 🥲 🙏#vecinos 💔

