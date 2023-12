Paulina Burrola sobre Mauricio Ochmann: “cada uno tomó la decisión de ponerse en primer lugar”

En una entrevista íntima, Paulina Burrola, a quien hemos acompañado a lo largo de los últimos años, nos contó cómo se encuentra en este momento de su vida y tras el término de su relación, así como el trabajo interno que ha realizado en los últimos meses y sus planes a futuro, dentro de los cuales no descarta el convertirse en madre y formar una familia, eventualmente.

Paulina Burrola, una estrella en ascenso

Fue hace poco más de ocho años cuando Paulina llegó a la Ciudad de México para consolidar su carrera como modelo. Hoy día, se ha diversificado incursionando en diversas áreas del ámbito artístico, sin embargo y más allá de amar su carrera y trabajo, asegura que, por sobre todas las cosas, su prioridad siempre será su libertad y felicidad. “En ocasiones, me centré tanto en mi trabajo y en mi vida social, que me olvidé de mí… y claro que quiero seguir disfrutando de mi familia, de mis amigos y de mi trabajo, sin embargo, hoy mi prioridad es mi crecimiento personal, pues es lo que me ha hecho ser más fiel a mí”.

Foto Israel Hernández / Vestido: Alfredo Martínez, Botines: Cos, Joyería: Uno Cuatro Seis

El término de la relación entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

Recientemente y luego de más de dos años de relación, se dio a conocer la noticia del término de su noviazgo con el actor Mauricio Ochmann. Al respecto, Paulina se confiesa. “Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando, y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta que íbamos en rumbos distintos”, asegura mostrándose plena ante la decisión que tomaron juntos.

Los aprendizajes y agradecimientos de Paulina Burrola hacia Mauricio y su familia

“Hoy sé que no hay mayor muestra de amor que ser fiel a lo que tú quieres y darle esa misma libertad a la persona que amas. Fue una decisión mutua en la que vimos por nuestra felicidad y la del otro, cuando nos dimos cuenta de que ya no íbamos por el mismo camino” . Asimismo, nos confesó aquello que ella tanto agradece y aprecia de él. “Siempre me ha dado todo su apoyo, ha habido un antes y después desde que lo conocí, hoy sé que fue una gran pareja y un maravilloso amigo que agradezco y atesoro, porque me acompañó en un momento muy importante para mí… al final, cada uno tomó la decisión de ponerse en primer lugar”.

Foto Israel Hernández / Vestido: Alfredo Martínez, Botines: Cos, Joyería: Uno Cuatro Seis

El peso de los medios en una relación tan pública

“Ante todo estoy tranquila, pues tanto Mau como yo sabemos la verdad de nuestra relación y eso me da mucha paz”, asegura Paulina Burrola. Sin embargo, no niega que sí hubo varios rumores y ataques que recibió por medio de la prensa y las redes sociales durante y al término de su relación. “Por ejemplo, los medios y la gente siempre buscaban generar una competencia entre Aislinn y yo, y eso no se vale. Sin embargo, nosotras siempre nos respetamos y admiramos. Yo estoy profundamente agradecida ante el hecho de que me hayan permitido acercarme a su círculo y convivir con su familia e hijas”.

Foto Israel Hernández / Look: Carolina Pérez, Aretes: Cos

Los planes a futuro de Paulina Burrola

En palabras de ella: “Sí quiero tener hijos, también soy un poco tradicional y sueño con mi boda, pero no tengo prisa. Definitivamente, hoy no es mi prioridad el formar una familia, pero claro que es un sueño que tengo y quiero cumplir con el tiempo”.