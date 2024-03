¿Paulina Peña será madrina en la boda de Sofía Castro? Esto se sabe

Conforme se acerca el día, han surgido numerosas incógnitas sobre la boda de Sofía Castro, quien llegará al altar con Pablo Bernot este 2024. Algunas de las dudas acerca de esta celebración hacen referencia a las decisiones que la actriz ha tomado respecto a quienes estarán con ella en este momento tan especial y si ya tiene claro a las personas que conformarán a sus damas de honor.

Al respecto, Paulina, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, reveló si ella acompañará a Sofía en este proceso, que inicia desde los preparativos y culmina en la ceremonia.

Paulina Peña aclara si será dama de honor en la boda de Sofía Castro

En respuesta a las especulaciones en torno a la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot, Paulina Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, emitió un par de comentarios acerca del tema. Esto especialmente ante los constantes cuestionamientos que recibe, especialmente tratando de averiguar si será parte de las damas de honor de la joven actriz.

En cuanto a si será madrina en el matrimonio de Sofía Castro, Paulina dijo que no y añadió que es más porque se trata de una decisión única. “Yo creo que serán sus hermanas, Fer y Regis van a ser las madrinas, o a lo mejor su cuñada, no sé. Yo no tuve damas, entonces pues no sé si ella va a tenerlas, siento que depende de cada novia”, reveló a su llegada a la Ciudad de México, momento en el que fue abordada por la prensa.

Te puede interesar: Todo lo que se sabe sobre la reaparición de Kate Middleton: la foto de su regreso

Así es la cercanía entre Sofía Castro y Paulina Peña después de la separación de sus respectivos padres

En mayo de 2019, Enrique Peña Nieto dio a conocer el fin de su matrimonio con Angélica Rivera luego de cerca de 10 años juntos. A lo largo de este tiempo, la pareja incentivó una convivencia cercana entre sus hijas, quienes vivieron con ellos la mayor parte de la relación.

La hija mayor de Enrique Peña Nieto aseguró que existe un gran cariño hacia la familia de Angélica Rivera Instagram

“Hay mucho amor entre nosotras, vivimos años juntas y para mí es una amiga, como una hermana. Compartimos muchas vivencias y nos queremos, hay mucho respeto también de por medio”, dijo la hija mayor de Peña Nieto en una conversación con diversos medios y retomada por la emisión americana Hoy Día.