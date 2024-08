Pepe Aguilar confiesa que él pagó la boda de su hija y Christian Nodal no cubrió ningún gasto

Pepe Aguilar, el papá de la novia Ángela Aguilar, cubrió los gastos de la ceremonia que se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel de las Palmas ubicada en Cuernavaca, Morelos.

Recordemos que fueron 60 invitados los que asistieron a la exclusiva reunión que se llevó a cabo de manera inesperada, igual que el romance entré Ángela y Nodal.

Ahora, unos meses después de la celebración, Pepe Aguilar reveló un detalle inesperado sobre la boda de su hija, y es que confesó que él pagó todo de la celebración del matrimonio de la pareja, esto incluiría el vestido de novia, salón, comida, bebida, música y más.

Pepe explicó que no tenía otra opción más que pagar la boda de su hija que en muchos lugares de México se acostumbra que sea el padre de la novia sea el que pague la fiesta, aunque Aguilar no estaba tan de acuerdo con eso.

“No quería, pero no tenía otra opción, me ching... mi yerno no me dijo: ‘oiga suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? ni madr...”.

De acuerdo con el programa Ventaneando, la renta de la Hacienda habría costado 350 mil pesos, más todo lo que se requirió para que Ángela disfrutara de la boda de sus sueños.