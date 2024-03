Por qué Danna Paola reapareció con una máscara de oxígeno: las alarmantes revelaciones que hizo sobre su salud

Tras un par de días sin actividad pública, Danna Paola volvió a las redes con sorprendentes revelaciones acerca de su estado de salud. La intérprete compartió una selfie en la que se le ve usando una máscara de oxígeno, causando preocupación entre sus seguidores debido a los motivos por los que se sometió a este tratamiento médico.

Danna Paola genera alerta al mostrar que actualmente usa una máscara de oxígeno

La cantante y actriz mexicana dio detalles acerca de su salud, luego de alarmar al dejarse ver con una máscara de oxígeno, la cual en realidad se trata de un nebulizador, de momento le sirve para no tener problemas al respirar.

Respecto a las razones por las que recurrió a esta herramienta clínica, Danna Paola reveló que se encuentra en reposo debido a que recientemente le fue diagnosticada una combinación de enfermedades respiratorias que la orillaron a detener toda su vida y compromisos laborales.

La cantante se encuentra en reposo por influenza y bronquitis Instagram

“Un giro en la trama me dejó tumbada en la cama, el universo me dijo ‘¡para ya!’. Y me paró con freno de mano. Influenza más bronquitis. Han sido días muy heavys, me duele vivir respirar, caminar. Soy una orquesta entre tos y llanto”, explicó Danna haciendo referencia a lo desgastante que han resultado estos padecimientos para ella.

“Entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana. Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente”, añadió la artista , agradecida por el cariño que la gente de su alrededor le ha brindado los últimos días.

Qué dijo la cantante acerca de la enfermedad que le puso “freno de mano” a su vida

Danna Paola aprovechó esta oportunidad para hablar sobre la importancia de no descuidarse ni priorizar otras cosas sobre la salud, pues tarde o temprano el cuerpo se encarga de pasar factura, tal como le ocurrió a ella.

“Esto me está sirviendo mucho para analizar y revalorar lo importante que es la salud. Sin ella no hay nada, no somos nada”, reiteró la también actriz. Asimismo, se sinceró sobre las conductas que llega a tener y pueden ser perjudiciales para su vida en general. “A veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí. Eso no está bien; así que toca parar, toca cuidar el templo, para brillar bonito”, finalizó, con una cariñosa despedida para sus fans.

Danna no ha anunciado qué pasará con sus próximas presentaciones Instagram

De momento Danna Paola no ha anunciado si se pospondrán o cancelarán definitivamente las presentaciones que tenía programadas para los próximos días en distintas ciudades del país.