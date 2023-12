La contundente respuesta de Danna Paola ante las duras críticas de sus fans por su música

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más importantes del momento, pero también de las más criticadas por su nueva imagen y estilo musical.

Lejos está de lo que mostró en Élite como actriz y lo que hizo como cantante en esos años, con “Mala Fama”, “Oye Pablo”, entre otros.

Su reciente canción “Aún te quiero”, que puede considerarse una de las canciones más personales, ha sido criticada porque dicen algunos fans, que no es tan comercial.

Ya hace unas semanas, la protagonista de Atrévete a soñar respondía a sus haters o fans tóxicos:

Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x numeros, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf que es esto? En que se ha convertido? 💔 mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

Esto dijo Danna Paola de su nuevo estilo musical

Varios seguidores le hicieron ver a Danna que no están de acuerdo con su nueva faceta musical, sin embargo, ella, aunque no es que no los escuche, dijo que no permite que las opiniones de las personas le afecten a nivel personal ni profesional.

Fue tajante: “Yo creo que toda mujer es 100 por ciento libre de sentirse segura consigo misma. La seguridad que llevo yo, y como mujer también, es entender que la opinión de todos es distinta, y bueno, explorar y convertirlo en arte, el baile y todo”.

Enfatizó que no desistirá en su deseo de explorar nuevas tendencias musicales, porque “uno va a aprendiendo, nadie es 100 por ciento experto en nada, y en esta industria hay que aprender mucho y hay que ser de muchos ojos abiertos también, de acabar con muchas relaciones que no te suman, sobre todo creo es importante aprender que esta industria es un negocio en donde uno como artista allá afuera tiene que aprender del negocio y sobre todo disfrutar el proceso”, declaró.

Ya había llamado tóxicos a algunos fans, al decir que no se puede tener un lanzamiento en paz, porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PRs, hasta disqueras.

Y dejó algo muy claro: “Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace y si no conectan, creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar y, está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”.