Por qué Demi Moore mencionó a Karla Sofía Gascón en los Critics Choice: esto dijo

El pasado viernes 7 de febrero se llevaron a cabo los Critics Choice Awards, gala que estuvo llena de momentos memorables como el triunfo de Demi Moore a Mejor Actriz.

La protagonista de ‘La Sustancia’ se llevó el codiciado premio, categoría en la que también estaban nominadas Cynthia Erivo por ‘Wicked’, Marianne Jean-Baptiste por ‘Hard Truths’, Angelina Jolie por ‘Maria’, Mikey Madison por ‘Anora’, y Karla Sofía Gascón por ‘Emilia Pérez’.

Durante su discurso sobre el escenario, Demi Moore quiso tener un gesto con sus compañeras, y mencionó a cada una, incluyendo a la actriz española, quien está envuelta en polémica desde hace semanas.

¿Qué dijo Demi Moore sobre Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía Gascón está en el ojo del huracán desde hace varios días por sus polémicas declaraciones, por lo que desactivó su cuenta en X, antes Twitter, y optó por no ir a la ceremonia de los Critics Choice Awards, la cual se realizó en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, en un intento por alejarse del escándalo y no manchar ni a la película que protagoniza ni a su equipo.

Tras ser nombrada ganadora, Demi Moore subió al escenario con un impactante vestido negro, y en su discurso mencionó a las otras competidoras, destacando la ausencia de la protagonista de ‘Emilia Pérez’.

“Para las otras mujeres de esta categoría, Cynthia, Karla, que sé que no estás aquí, Marianne, Angelina, Mikey”, dijo la actriz de 62 años.

“Este ha sido el regalo más grande de todo este proceso, poder pasar tiempo conociéndolas y compartiendo sus historias”, añadió.

“Para cualquiera que esté ahí afuera todavía en su viaje, todavía luchando por encontrar su camino, sea lo que sea que hagas: solo porque no haya sucedido no significa que no va a suceder. Así que sigue adelante y recuerda que los sueños se hacen realidad”.

La polémica de Karla Sofía Gascón

El escándalo de Karla Sofía Gascón no empezó con sus tuits viejos, desde hace semanas, la actriz se refirió como “gatos” a todos aquellos que expresaron su descontento con la película ‘Emilia Pérez’.

También, en una entrevista se refirió a la actriz Fernanda Torres, quien también está nominada a los premios Oscar, sin embargo, la controversia se desató cuando, al referirse a los candidatos a la estatuilla dorada, señaló: “Si gana ella, estupendo, si gano yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar el trabajo de otras personas, como es el mío o el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio”.

Pero lo más grave llegó cuando comenzaron a salir a la luz tuits hechos por Karla Sofía Gascón hace apenas unos cuantos años, por los que ha sido acusada de xenofobia, racismo y promover discursos de odio, pues en sus publicaciones hizo comentarios ofensivos contra los musulmanes, los afroamericanos, los asiáticos y la muerte de George Floyd a manos de un policía.

Tras esto, el equipo de ‘Emilia Pérez’ se ha pronunciado en contra de estas declaraciones, y el director, Jacques Audiard ha dicho que no la quiere ver, ni comunicarse con ella, pues, además de hacer comentarios “odiosos”, se está victimizando sin hacerse responsable de sus palabras.