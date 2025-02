¿Qué medida tomó Karla Sofía Gascón tras pedir disculpas en medio de la polémica? Su fuerte descargo

Karla Sofía Gascón ha estado envuelta en controversia desde hace semanas, razón por la que decidió disculparse públicamente a través de su cuenta en Instagram.

La actriz española no solo ha dado polémicas declaraciones durante las últimas semanas, también en redes sociales es acusada de xenofobia, racismo y promover discursos de odio, pues se viralizaron antiguas publicaciones de la protagonista de ‘Emilia Pérez’ en las que hace comentarios ofensivos contra los musulmanes, los afroamericanos, los asiáticos y la muerte de George Floyd.

Sus palabras la han hecho perder el apoyo de su equipo de trabajo, razón por la que decidió disculparse a través de una publicación.

“Pido disculpas sinceramente a todos los que han resultado heridos en el camino”, escribió Karla Sofía Gascón en su cuenta de Instagram.

La radical medida que tomará Karla Sofía Gascón en medio de la polémica

La intérprete aseguró que por el bien de sus compañeros de ‘Emilia Pérez’ y de la película, ya no hará más declaraciones. Aunque parece una medida sencilla, los internautas han señalado lo complicado que ha sido para ella guardar silencio pues, algunos acusan que “entre más habla, más se hunde”.

Karla Sofía Gascón señaló que fue después de la entrevista de Jacques Audiard en la que se refería a ella, que entendió la ola de odio que generó no solo a su alrededor y sino también en torno a la película.

Karla Sofía Gascón promete que guardará silencio Instagram @karsiagascon

“Después de la entrevista de Jacques que entiendo, decidí, por la película, por Jacques, por el el elenco, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que tuvimos todos juntos, dejar que el trabajo hable por sí mismo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia”.

“Me disculpo sinceramente con todos los que han sido heridos en el camino”, escribió la actriz en Instagram.

¿Qué dijo Jacques Audiard sobre Karla Sofía Gascón?

El director de ‘Emilia Pérez’ fue entrevistado por Deadline, donde expresó su profunda decepción por el comportamiento de Karla Sofía Gascón.

Fue cuestionado sobre cómo las antiguas publicaciones de la actriz en redes sociales se han convertido en un problema que arrastra a la película y manchan sus nominaciones.

“Lamentablemente, está ocupando todo el espacio y eso me pone muy triste”. “Cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”, dijo el cineasta francés.

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella”.

Comunicado de Karla Sofía Gascón Instagram @karsiagascon

“Estoy pensando en cómo está haciendo daño a los demás, en cómo está haciendo daño al equipo y a todas estas personas que trabajaron tan increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en Zoe [Saldaña] y Selena [Gomez]. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No me estoy comunicando con ella porque en este momento necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus acciones”, añadió.

También señaló que Karla Sofía Gascón se está haciendo la víctima, lo cual le sorprende muchísimo, pues no se ha hecho responsable de sus palabras.

Cabe recordar que Jacques Audiard también fue muy criticado por decir en una entrevista que el español “es una lengua de países emergentes, una lengua de países modestos, de pobres, de migrantes”.

Zoe Saldaña dijo a Variety Awards Circuit Podcast, que está muy decepcionada con esta situación y jamás pensó que sería de esta manera.

“Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra porque es el sentimiento que ha estado viviendo en mi pecho desde que todo sucedió… También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Todo lo que puedo dar fe es mi experiencia, y nunca en un millón de años creí que estaríamos aquí”.

Karla Sofía Gascón Instagram @karsiagascon

Karla Sofía Gascón dice ser “víctima” del odio y la cancelación

Durante su entrevista con CNN, Karla Sofía Gascón aseguró que sus tuits viejos fueron sacados de contexto y que usaba a un “personaje malvado” para referirse a las noticias mundiales y que solo eran bromas exageradas.

En una publicación realizada el pasado 2 de enero en su cuenta de Instagram, aseguró que no tiene por qué disculparse por algo que no es.

“Jamás voy a pedir perdón porque es mentira, y vosotros que me conocéis me habéis juzgado sin preguntarme y sin opción a defenderme. Está claro que el mundo va a peor”.

“Qué casualidad que llevo 9 meses intentando mandar un mensaje de esperanza al mundo y justo hace tres días, casualmente, soy la peor persona del mundo. Tengo muchas cosas que mejorar en este mundo, mi forma de expresarme una de ellas, PERO NO VOY A PEDIR PERDÓN POR ALGO QUE NO SOY, . JAMÁS”.

“Soy responsable de lo que siento y digo, no de lo que los demás piensan que siento y digo, ni de lo que los demás interpreten de lo que digo. ASCO DE HUMANIDAD”.