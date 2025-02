Por qué Netflix eliminó a Karla Sofía Gascón del promocional de ‘Emilia Pérez’

Netlix tomó la decisión de quitar a Karla Sofía Gascón, protagonista de “Emilia Pérez” de su publicidad sobre los Premios Oscar, luego de los polémicos comentarios de la actriz española. Además, la plataforma anunció que Gascón no acudirá a próximos encuentros previstos dentro de la agenda de Hollywood.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix no invitará a Gascón en los premios AFI ni en la gala de los Critics Choice Awards, donde era la favorita para llevarse el galardón a mejor actriz. Aunque podría asistir por invitación propia, diversas figuras han amenazado con no acudir si ella participa.

La actriz española tampoco estará presente en los Directors Guild Awards y los Producers Guild Awards, donde “Emilia Pérez” ha recibido nominaciones, además de que se preveía que la actriz fuera presentadora.

Según The Hollywood Reporter, la actriz ya ha sido eliminada de los correos electrónicos de índole promocional, anuncios, carteles, vallas publicitarias y demás materiales que promocionan la película de cara a los premios.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón que causó polémica?

En días pasados se viralizaron mensajes publicados años atrás por la artista española con críticas hacia la diversidad en Hollywood, el Islam y George Floyd.

En uno de los mensajes más polémicos, Gascón se refirió de manera despectiva a George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de un policía en 2020 impulsó el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos.

Uno de los polémicos mensajes de Karla Sofía Gascón. ESPECIAL

Luego de que se dieran a conocer los polémicos tuits, Karla Sofía Gascón dio una entrevista para CNN, en donde, con lágrimas en los ojos, aseguró que todo se trata de una campaña de desprestigio en su contra y aseguró que ella ya no piensa de esa forma. Además, expresó no haber “cometido ningún crimen” y se disculpó con quienes pudieron sentirse ofendidos por su manera de expresarse.

Sin embargo, en un fragmento de la entrevista expresó: “si fuera racista, no hubiera trabajado con Zoe Saldaña.”