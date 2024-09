Por qué Kate Winslet mantendrá su retiro de la actuación en secreto: ¡conoce la poderosa razón!

Kate Winslet es una actriz con una carrera consolidada en Hollywood. Actualmente, la estrella de Titanic se encuentra promocionando su nueva película Lee, y la estrella de 48 años se sinceró sobre qué es lo que piensa hacer una vez que se retire.

Durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert, Winslet compartió que no ha trabajado en ningún proyecto nuevo en el último año.

Ante la pregunta de qué haría durante su retiro, la actriz contestó de una forma que sorprendió a todo el público presente.

“No creo que pueda decírtelo porque sería muy inapropiado. No, no puedo”, dijo rechazando la pregunta de Colbert. “De hecho no puedo porque es muy grosero y sexual”.

Los comentarios de la actriz generaron risas y aplausos entre los presentes. “Escuchen, ¡nunca envejeceré! Eso es todo lo que necesito decir ahora. No hay retiro para mí", respondió la británica.

¿De qué trata la película Lee de Kate Winslet?

Winslet es la protagonista y productora de su nueva película Lee, un biopic sobre la modelo convertida en fotoperiodista del siglo 20, Lee Miller, quien cubrió para la revista Vogue británica desde el frente de la Segunda Guerra Mundial junto a las fuerzas aliadas en 1944 y 1945.

Alexander Skarsgård, Andy Samberg, Josh O’Connor, Andrea Riseborough y Marion Cotillard también son parte del elenco del filme, que fue dirigido por Ellen Kuras.

La actriz compartió que ella siempre “supo quién fue Lee Miller” a través de sus propios intereses personales en la fotografía y mujeres que trabajaron en campos típicamente destinados a los hombres.

Una vez que decidió que quería hacer un biopic sobre la fotógrafa, Winslet se reunió con el hijo de Miller, Antony Penrose, quien demostró ser un recurso ‘invaluable’ para la película al permitir a la producción acceder a los archivos fotográficos de su madre.

También te puede interesar: Quién era Roger Palm, el famoso baterista de ABBA que murió tras luchar contra el Alzheimer