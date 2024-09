Quién era Roger Palm, el famoso baterista de ABBA que murió tras luchar contra el Alzheimer

Roger Palm, percusionista sueco conocido por su colaboración con el famoso grupo ABBA, falleció a los 75 años el pasado 21 de septiembre en Estocolmo. El músico murió debido a complicaciones derivadas del Alzheimer, según confirmó su familia al diario Aftonbladet.

Palm nació en 1949 en Suecia y, a lo largo de su carrera, contribuyó significativamente a la música popular, siendo parte esencial de algunos de los mayores éxitos de ABBA, como “Mamma Mia” y “Dancing Queen”.

Antes de unirse a ABBA, Roger inició su carrera musical tocando con bandas locales y orquestas de baile. Su primera banda fue The Skymen, un grupo de guitarras, seguido de una orquesta de baile en Hoting, que realizó giras por el norte de Suecia en los años 60.

En 1966, se trasladó a Estocolmo y comenzó a tocar con el músico Hans-Erik Nääs. Junto a Leif Carlquist, fundó la banda Gimmicks, y más tarde fue invitado por Kjell Öhman a unirse a los Beatmakers en 1969, donde permaneció hasta 1974. Luego, tocó con los Moonlighters y, desde 1976, trabajó como músico autónomo.

El inicio de la colaboración de Roger Palm con ABBA

Su colaboración con ABBA comenzó en 1970, cuando empezó a trabajar con Björn Ulvaeus y Benny Andersson; y su primera aparición conocida en una sesión relacionada con ABBA fue en un sencillo de Frida producido por Benny en 1971.

Aunque Ola Brunkert fue el baterista principal del grupo, Palm dejó su huella en temas icónicos como; “Thank You For The Music” y “Take A Chance On Me”.

A lo largo de los años, su estilo y talento contribuyeron al inconfundible sonido de la banda; que sigue siendo influyente en la música pop actual.

Su legado como uno de los grandes músicos suecos permanece vivo a través de su trabajo con ABBA y otros proyectos musicales.

