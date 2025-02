Por qué Kendrick Lamar no cobrará por su presentación en el Super Bowl 2025

Kendrick Lamar se presentará este 9 de febrero en el medio tiempo del Super Bowl LIX. El rapero estadounidense tendrá una de las actuaciones más importantes de su carrera y no cobrará ni un solo dólar por su actuación, esto debido a que la NFL cubre todos los gastos de la producción.

De esta forma, el intérprete de Not Like Us tendrá un show de aproximadamente 15 minutos durante el intermedio del partido entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia en el Caesars Superdome, casa de los New Orleans Saints.

¿Qué otros artistas se han presentado en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Otros artistas como Rihanna, The Weeknd, Jennifer Lopez y Shakira actuaron de forma gratuita en el show de medio tiempo del Super Bowl, el cual se estima alcanza a más de 100 millones de personas.

Pese a no recibir ni un solo dólar por parte de los organizadores, los artistas no desembolsan nada de su dinero para la presentación, pues tanto la NFL como Apple Music, patrocinador principal del show, cubren el costo de la producción, la cual de acuerdo con un reportaje publicado por la revista Forbes supera los 10 millones de dólares.

Cabe destacar que cantantes como The Weeknd y Dr. Dre optaron por desembolsar varios millones de dólares de su bolsillo para mejorar el espectáculo que ofrecerían ante miles de personas.

¿Qué beneficio obtienen los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl?

A pesar de que los artistas que se presentan durante el Super Bowl no cobran, dicho escenario termina beneficiando a sus protagonistas, pues muchos de ellos han experimentado un incremento en venta de álbumes, reproducción de canciones y giras masivas, lo cual al final termina dejando un buen ingreso económico para los artistas.