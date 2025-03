¿Por qué Kim Kardashian le regalará su anillo de compromiso a su hija? El especial motivo

Kim Kardashian se encuentra en medio de una pelea legal con su exesposo Kanye West para tener la custodia total de sus hijos, luego de algunos comentarios que ha hecho el rapero estadounidense. Ahora, la socialité reveló que el anillo de compromiso que recibió de su entonces pareja se lo regalará a su hija North.

Durante un reciente episodio de The Kardashians, Kim dijo por qué había tomado esa decisión. “Ese se lo voy a dar a Northie porque ella estaba conmigo cuando me comprometí”, dijo la socialité. “Y lo sostuvo después y le tomé una foto. Tenía solo unos meses”.

¿Cuántos anillos de compromiso tuvo Kim Kardashian?

Cuando Kanye West le propuso matrimonio por primera vez a Kim Karadashian en 2013 cuando le dio un anillo de diamantes de 15 quilates. Entonces, la estrella de reality estaba embarazada de su primera hija, North, quien ahora tiene 11 años.

Más tarde, en 2016, West le regaló un anillo nuevo, de talla esmeralda de 20 quilates. Sin embargo, unos meses después de recibir la nueva joya, Kim fue asaltada a punta de pistola en su habitación de París durante la semana de la Moda. Los ladrones se llevaron más de 10 millones de dólares en joyas, incluido el anillo de diamante.

Sobre esto, la más famosa de las Kardashians relató una conversación que tuvo con su entonces esposo, quien le dijo que no saliera con demasiadas joyas.“En una ocasión me puse ambos, y así quedamos en un video de Instagram”, le cuenta Kim a una amiga. “Kanye lo vio y dijo: ‘Nunca uses los dos anillos a la vez. ¿Quieres que te roben?’”.

¿Cuánto tiempo duro el matrimonio de Kim Kardashian con Kanye West?

Luego de seis años de matrimonio, Kim Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021, separación que se concretó en noviembre de 2022. La pareja tuvo cuatro hijos: North, Chicago, de 7 años, y sus hijos Psalm, de 5, y Saint, de 9.