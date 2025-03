¿Cuántos hijos tienen Kim Kardashian y Kanye West juntos?

Kim Kardashian y Kanye West, dos de las figuras más mediáticas del mundo del entretenimiento, construyeron una familia numerosa, a lo largo de su matrimonio de poco más de una década. Durante su relación, que comenzó en 2011 y terminó en 2022, la pareja dio la bienvenida a cuatro hijos, quienes también capturan la atención del público tanto por sus personalidades únicas como por su estilo de vida bajo los reflectores.

¿Cuántos hijos comparten Kim Kardashian y Kanye West?

Kim Kardashian y Kanye West son padres de cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Aunque su relación llegó a su fin en 2022, la pareja mantiene comunicación debido a la crianza de sus pequeños . Sin embargo, la fuerte personalidad de ambos ha dado pie a varios episodios que trascienden la intimidad de su familia y permite que sus seguidores estén al pendiente de sus diferencias y cómo lo solucionan.

Aunque Kim Kardashian y Kanye West comparten la custodia física y legal de los menores, Kim es la principal cuidadora. La pareja ha trabajado para mantener una relación cordial y enfocada en la crianza, con la intención de evitar conflictos públicos que puedan afectar a los niños. Sin embargo, recientemente el rapero acusó a la socialité de impedir su participación en la crianza de sus hijos. Incluso, usó se refirió a su exfamilia política como la “mafia de las Kardashian”.

¿Quién es North West, la hija mayor de Kim y Kanye?

North West, la primogénita de la pareja, nació el 15 de junio de 2013 en Los Ángeles. Con una personalidad fuerte y carismática, North ha demostrado ser una niña creativa y expresiva. Desde pequeña, ha mostrado interés por el arte y el diseño, al seguir los pasos de su padre en el mundo de la moda.

North también ha acompañado a su madre en eventos importantes, como la MET Gala, donde en 2023 ayudó a Kim a solucionar un problema de vestuario. Además, ha incursionado en el mundo del entretenimiento, con una participación en la película “Paw Patrol: The Mighty Movie” y en 2023, logró su primera portada de revista en solitario.

Recientemente, North sorprendió al público al debutar como rapera en la canción “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, una colaboración con su padre Kanye West y el rapero Sean “Diddy” Combs. La canción generó gran controversia, ya que Kim Kardashian intentó impedir su lanzamiento, al argumentar que quería proteger la imagen y el nombre de su hija. Este desacuerdo desató una disputa pública entre la expareja, que evidenció las diferencias en su visión sobre la crianza y exposición mediática de sus hijos.

¿Qué sabemos sobre Saint West, el segundo hijo de la pareja?

Saint West nació el 5 de diciembre de 2015 y desde entonces ha demostrado ser un apasionado de los deportes. Ha recibido lecciones de fútbol americano de figuras como Tom Brady y ha asistido a partidos de equipos como los Golden State Warriors y Los Angeles Rams.

Además, Saint ha mostrado interés por el fútbol, en el cual disfruta de encuentros con estrellas como Lionel Messi. Kim Kardashian ha compartido en varias ocasiones lo orgullosa que está de su hijo y cómo busca fomentar sus intereses deportivos.

¿Cómo es Chicago West, la tercera hija de Kim y Kanye?

Chicago West llegó al mundo el 15 de enero de 2018 a través de gestación subrogada, debido a los embarazos de alto riesgo que Kim había experimentado previamente. Conocida cariñosamente como la “gemela independiente” de Kim, Chicago ha demostrado tener un estilo único y una personalidad encantadora. Aunque inicialmente intentaba “emparejar” su imagen con la de su madre y su hermana, North, poco a poco se ha ido separando para encontrar su propio estilo.

A menudo, Chicago ha sido comparada con sus primas Stormi y True, con quienes comparte una estrecha relación. Las tres niñas nacieron en fechas muy cercanas, por lo que, dentro de la familia las llaman “las trillizas”. Chicago ha mostrado interés por la moda, intenta imitar a su madre, a la vez que prueba con lo que podría ser su estilo personal e independiente.

¿Quién es Psalm West, el hijo menor de la familia?

Psalm West, el benjamín de la familia, nació el 9 de mayo de 2019, también por gestación subrogada. Su nombre, inspirado en el Libro de los Salmos de la Biblia, refleja la espiritualidad y el significado profundo que sus padres buscaron para él.

Desde su llegada, Psalm ha sido descrito como un niño dulce y cariñoso, que ha unido aún más a sus hermanos. Kim Kardashian ha compartido en varias ocasiones lo especial que es Psalm para la familia, al destacar su parecido con su difunto abuelo, Robert Kardashian.

¿Kim Kardashian planea tener más hijos?

En un episodio de *The Kardashians* en 2023, Kim reveló que no planea tener más hijos, pues afirma que cuatro son “muchísimos” niños por cuidar. La empresaria y estrella de televisión ha enfocado su energía en criar a North, Saint, Chicago y Psalm, mientras continúa expandiendo su imperio profesional.

¿Cómo influyen los hijos de Kim Kardashian y Kanye West en la industria del entretenimiento?

Desde temprana edad, los hijos de Kim y Kanye han estado expuestos al mundo del entretenimiento. North ha mostrado interés por la moda y la música , al participar en proyectos relacionados con Yeezy y aparecer en eventos de alto perfil. Chicago, Saint y Psalm también han tenido momentos mediáticos, ya sea en redes sociales o en actividades familiares compartidas por Kim. La alta exposición de sus vidas e imágenes en las redes sociales de su familia, los convierte indirectamente en pequeños influencers.

A pesar de la atención pública, Kim Kardashian ha tratado de mantener un equilibrio, permitiendo que sus hijos disfruten de una infancia normal dentro de la vida de celebridades que llevan.