¿Por qué Michelle Salas no será mamá pronto? Sylvia Pasquel reveló las razones detrás de la decisión de su nieta

Han pasado seis meses desde la boda de ensueño entre Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, realizada en una lujosa finca italiana como un evento digno de recordar.

A pesar de la alegría y la unión que esta ceremonia representó, Sylvia Pasquel, abuela de Michelle, ha dejado claro que la pareja no tiene planes inmediatos de tener hijos.

La vida profesional de Michelle Salas, su prioridad

Según Sylvia Pasquel, la decisión de Michelle de no embarcarse todavía en la maternidad se debe a su ajetreada agenda.

“Todavía no. No, no creo que sea rápido eh, la verdad mi nieta tiene muchos compromisos, viaja mucho, se está cambiando de casa, y pues realmente tiene muchas ocupaciones, ahorita no está para tener un bebecito”, explicó Pasquel.

Pasquel declaró lo anterior los medios durante una reciente aparición pública en el aeropuerto de la Ciudad de México, antes de continuar con la gira de su exitosa obra de teatro.

También te puede interesar: Cómo era la elegante casa de Verónica Toussaint: así fue el día que la actriz abrió las puertas de su hogar

Además de los numerosos compromisos laborales, el estilo de vida de Michelle y su independencia parecen jugar un papel crucial en esta decisión.

Pasquel también enfatizó que la boda no fue un preludio a la paternidad inmediata, sino más bien un paso natural en la relación de la pareja que ya llevaba mucho tiempo junta de forma sólida y estable.

La relación de Michelle Salas y Luis Miguel

En otro giro reciente, Sylvia Pasquel también comentó sobre la relación entre Michelle y su padre, Luis Miguel, tras cuestionarla sobre una publicación en redes sociales donde padre e hija aparecían juntos, luciendo elegantes y contentos.

“Sí, están guapos, están bien vestidos, están elegantes, elegancia de la de Francia, su copita de vino, en avión privado, a todo dar”, manifestó Pasquel, como muestra de su aprecio por la buena relación que mantienen.

A pesar de la curiosidad constante de sus seguidores y la prensa sobre cuándo Michelle Salas y Danilo Díaz podrían considerar la paternidad, la respuesta sigue siendo que no será pronto.

Entre viajes, cambios residenciales y la gestión de sus compromisos profesionales, Michelle y Danilo parecen estar disfrutando de su vida juntos sin prisa por cambiar su dinámica actual.

El futuro siempre puede traer sorpresas, pero por ahora, Michelle Salas sigue enfocada en su vida personal y profesional, dejando la maternidad para un momento más adecuado en su vida.

También te puede interesar:

Mario Bezares lanzó una fuerte amenaza contra la serie '¿Quién lo mató?': esto fue lo que dijo