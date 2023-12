¿Por qué Piqué no se lleva bien con los papás de Clara Chía? Esta es la razón

La relación de Gerard Piqué y Clara Chía no logra estar del todo bien, no por ellos, sino por los padres de ella, quienes no aceptan al ex futbolista.

Ya con más de un año de relación, habiendo soportado el embate de Shakira todo el 2023 con canciones y con los medios y fans del lado de la colombiana, ahora el problema son los suegros de Piqué.

Trascendió en España que los padres de Clara Chía no permiten ni la entrada al ex de Shakira, él no puede poner un pie en su propiedad. ¿Cuál es la razón? Lo que más se comenta es que no confían en él y no les gustó la manera en que su hija quedó expuesta.

Otro dato importante es que la chica de 24 años decidió estar del lado de su pareja y se alejó de sus padres, incluso cuando el ex jugador del Barcelona viaja a Miami a ver a sus hijos.

Sea como sea, Piqué y Chía son una de las parejas más mediáticas en la escena española.

Clara Chía, la más buscada en Colombia, encima de Shakira

Recientemente, se publicó “El año en búsquedas de Google” y en Colombia, el nombre de Shakira fue más buscado que el de Shakira, que se quedó en el segundo.

Algunos medios ven esto como un triunfo para la española, sin embargo, está claro que al ser poco conocida, cuando se dio el boom de la noticia y la canción “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, todos se fueron a querer saber quién era.

Ahora que es más conocida, puede entenderse que aparezca en la lista de Google en Colombia, lugar de origen de Shakira.

Curiosamente el lugar 8 es ocupado por Piqué, que se deduce es por el truene con la cantante y todo lo que desató esa ruptura.