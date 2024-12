Por qué Selena Gomez no habla español, según Ana de la Reguera

La actuación de Selena Gomez en la ‘Emilia Pérez’ sigue generando opiniones divididas pues, mientras la actriz fue premiada junto al resto del elenco en el Festival de Cannes, otros colegas del medio critican su actuación.

En este sentido, Ana de la Reguera considero que críticas hacia la cantante son injustas y fuera de contexto. La actriz mexicana también consideró que hay una razón importante por la que la interprete de ‘Calm Down’ no habla un español perfecto.

“Lo que pasa es que ella es de una generación donde seguramente sus padres, como inmigrantes, en esa época no querían que sus hijos hablaran español por ser rechazados en Estados Unidos. Hay una generación muy grande [en esa situación], creo que es la generación de Selena. Creo que los más jóvenes [ahora] ya entendieron que ser bilingüe es un plus”, explicó.

De la Reguera reflexionó sobre cómo las dinámicas sociales en Estados Unidos han influido en la generación a la que pertenece Selena Gomez. Algo que se relaciona de manera íntima con el idioma español.

La estrella de películas mexicanas señaló que aún no ha tenido la oportunidad de ver la película debido a su apretada agenda de trabajo, pero subrayó que las críticas hacia el desempeño de Gomez deben tomarse con cautela.

Como primer punto la actriz mexicana explicó que el papel de Selena en ‘Emilia Pérez’ no exige que hable español de manera perfecta, ya que su personaje no es de origen mexicano.

“Bueno, lo que pasa es que el personaje de Selena no es una mexicana, no tiene por qué hablar bien español. Yo no he visto la película, acabo de filmar ayer y con toda la promoción no he tenido tiempo, pero sé que su personaje es así. Yo hablo bien inglés, pero tengo acento”, afirmó

En ese sentido la actriz mexicana se comparó con la situación de Gomez, y recordó su propia experiencia al interpretar papeles en Hollywood: “Siempre los papeles que he hecho en Estados Unidos han sido de una latina con acento”.

