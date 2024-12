Dulce dejó listo su testamento antes de morir: ¿quiénes son sus herederos?

La cantante Dulce murió este 25 de diciembre a los 69 años de edad luego de estar varias semanas hospitalizada a causa de un empiema pleural originado por una fuerte neumonía que se complicó.

Sin embargo, a principios de este año ya había enfrentado otro grave problema de salud cuando le fue detectado un tumor maligno en el riñón por el que debió ser operada.

Esta situación la llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y por ello decidió poner sus asuntos en orden y dejar todo listo ante cualquier situación.

Dulce dejó listo su testamento

En mayo de este año, durante un encuentro con los medios en Monterrey, la cantante Dulce habló de la angustia que vivió cuando tuvieron que quitarle un riñón a causa del tumor cancerígeno que la afectaba.

“Cuando te dicen que tienes un tumor maligno pues significa que te puedes ir y de hecho hasta que te abren y te sacan el tumor se sabe a qué grado tiene daño tu organismo porque por más que estudios de imagen, lo que tú quieras, los doctores tienen que abrir y ver y entonces pues claro que la posibilidad de morir ahí está”, reveló en una entrevista compartida por el programa De Primera Mano.

Dulce señaló que este fue el momento en el que decidió dejar todo preparado ante la posibilidad de una desgracia.

“Y pues me apuró poner mis papeles en orden, poner todas mis cosas en orden y pues eso hice, porque entre que terminaron mis primeros estudios que me tuvieron hospitalizada dos semanas después hubo dos semanas de espacio antes de la operación, entonces esas dos semanas me dediqué a mis cosas a que nadie batalle si me pasa algo”, añadió.

¿Quiénes son sus herederos?

Aunque la intérprete de ‘Tu Muñeca’ preparó sus asuntos, reveló que su testamento ya lo tenía desde hace varios años, pues solo tiene una hija, Romina Mircoli, nacida en 1987, fruto de su único matrimonio con el productor musical Luis Mircoli, con quien se casó en 1986 y se divorció en 1995.

Por ello, Dulce señaló en su momento que no tenía por qué andar “repartiendo” su herencia a otras personas y solo quedaría en manos de su hija.

“Bueno lo tengo desde hace muchos años, porque además solo tengo una hija a quien más nada no tengo a quien andar repartiendo nada”.

“Te das cuenta de lo frágil que es la salud, lo frágil que es tu vida, te das cuenta que la vida es muy hermosa, porque dentro de un hospital la vida es muy difícil”.