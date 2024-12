Una triste infancia y un amor prohibido: quién fue la cantante Dulce, que murió esta Navidad

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, nació el 29 de julio de 1955 en Heroica Matamoros, Tamaulipas.

Según contó en una entrevista con Yordi Rosado en febrero de 2023, proviene de una familia originaria de Matamoros, “prácticamente de los primeros que llegaron a vivir a Matamoros, todavía se encuentra ahí la casa de mis bisabuelos, que es una casona antigua con una entrada de carreta, con muebles antiguos…”, dijo en aquella ocasión.

Su infancia

Dulce reveló que sus papás se estaban divorciando mientras su madre estaba embarazada de ella, sin embargo, nació cuando aún no se ejecutaba el divorcio. Además, reveló que su mamá le confesó que intentó abortarla, pero cuando no pudo lograrlo, agradeció por tenerla en su vida.

“Yo nunca tuve a mi papá en la casa, más siempre lo vi, siempre nos visitó y lo adoré y lo sigo amando… Fue un papá de (visitarnos) una vez al año, de dos veces al año, pero era un hombre tan cariñoso que con una sola vez que estuviera con nosotros con eso me bastaba, me daba la pila para esperarme medio año más (para verlo)”, le dijo a Yordi Rosaldo.

“Fui una niña a la que le prohíben de repente ver a su papá porque no daba dinero y a mí no me hubiera importado morir de hambre con él porque yo amaba y necesitaba a mi papá”.

Dulce confesó que cuando era niña llegó a odiar a su mamá porque no la dejaba ver a su papá, Don Alberto, quien, por cierto, fue quien le heredó su amor por el canto.

Por su parte, su mamá, quien tenía tres trabajos para mantener a sus dos hijas, fue muy dura con ella, aunque jamás la dejó sola.

“Tuve una madre titánica, ejemplar, tuve una madre fuerte, dura, mi mamá yo llegaba y la quería abrazar y me decía ‘no, no, no, abrazos no, calificaciones, comportamiento, eso es lo que quiero’ entonces, nunca nos dejó ser cariñosas con ella, el cariño nos lo daba mi papá y la disciplina ella”.

Su amor por el canto

Desde niña quería dedicarse a cantar, sus maestros se burlaban de ella cuando les decía que quería ser famosa cuando fuera grande e incluso llegó un momento en el que su madre le prohibió cantar, pues es una profesión muy difícil.

Ya en la secundaria, se unió a la estudiantina. Más tarde, cuando tenía 14 años entró a trabajar como cantante en el restaurante-bar del hotel Holiday Inn de Matamoros, y en fiestas como bodas y XV años. Fue entonces cuando sacó a su mamá de trabajar. Le dijo que desde ese momento su única labor era acompañarla en sus presentaciones.

Cuando terminó la preparatoria le ofrecieron el mismo trabajo, pero en el Holiday Inn de Monterrey, donde vivían unos tíos, así que se mudó con ellos y se inscribió en la universidad, en psicología, pues su mamá le pidió tener una carrera antes de ser cantante. Es ahí donde formó parte del grupo Toby y sus amigos, quienes, luego de dos meses, se fueron a vivir a la Ciudad de México.

Fue Toby quien la bautizó con el nombre de Dulce.

Cuando estaba en el grupo se presentó en un bar donde José José estaba entre el público. El cantante quedó tan sorprendido con la voz de Dulce que fue a buscarla a su camerino y le ofreció conseguirle una compañía disquera.

El ‘Príncipe de la canción’ cumplió su promesa y a las dos semanas la llamó para avisarle que tenía una audición, a la cual él la acompañó y hasta cantaron a dueto. Poco después le confirmaron que estaba en la disquera, José José la ayudó a ensayar en su casa y arrancar su carrera como cantante. A pesar de todo su apoyo, Dulce reveló que el cantante jamás le pidió nada a cambio.

En 1978 viajó a España para competir en el Festival de Mallorca con la canción de Armando Manzanero ‘Señor amor’, con la que consiguió los premios a Mejor canción, Mejor intérprete y Cantante más fotogénica del festival.

Con esta misma canción logró el premio de Mejor Intérprete en el Festival de la Canción Yamaha en Tokio.

Entre sus éxitos más conocidos están: ‘Aún lo amo’, ‘Lobo’, ‘Tu muñeca’, ‘Échame la culpa’, ‘Heridas’, entre muchas otras.

También participó como actriz en varias telenovelas, en el teatro y hasta en el cine.

Su amor prohibido

Dulce siempre recordó con mucho cariño la relación que tuvo con el actor Gonzalo Vega, quien fue su primer novio y a quien consideró su gran amor.

Se conocieron cuando la cantante tenía 17 años de edad, aunque ella no sabía quién era él en un principio.

La intérprete recordó durante su entrevista con Yordi Rosado que mientras caminaba por las calles de Reforma junto a su mamá, pasaron por el Cine Latino al que entraron solo para ver los carteles de las películas que estaban anunciadas.

Uno de esos carteles llamó su atención, se trataba del promocional de ‘El juicio de Martín Cortés’, una película protagonizada por Gonzalo Vega.

Al ver la apariencia del actor, Dulce quedó encantada con él y le aseguró a su mamá que algún día lo conocería.

Pasó el tiempo y un día le dijo a José José que luego de cantar tantas horas, su trabajo la dejaba afónica, por lo que el cantante la envió con su doctor.

Mientras estaba en la sala de espera del consultorio, llegó un hombre con un pasamontaña, pues lo habían operado recientemente por sinusitis.

“Llega un hombre con un cuerpazo, pero con pasamontaña, sólo se veían los ojos, con una voz hermosa, casualmente, el doctor nos citaba el mismo día, a la misma hora y terminábamos sentados uno junto al otro y empezamos a platicar, seguimos viéndonos ahí”, contó la cantante.

Ese hombre era Gonzalo Vega, pero no lo supo hasta que la llamó por teléfono tiempo después. “Recibí una llamada de él, me dice: ‘Hola, soy Gonzalo’, yo ni la cara le conocía, ni sabía que era el actor, le digo: ‘No sabía que te llamabas Gonzalo, ¿cómo te apellidas?’, me dice: ‘Gonzalo Vega'".

El actor, quien tenía 30 años en ese momento, la invitó a comer cuando ella aún tenía 17 años y asegura que cuando lo vio se deslumbró al darse cuenta de que era aún más guapo de lo que pensaba.

“Lo que tuvo Gonzalo conmigo fue una historia de amor tan hermosa que lo que yo le agradezco es que respeto mi inocencia, porque yo pasé de las manos de mi mamá a las de Gonzalo”, dijo Dulce.

También reveló que él esperó a que la cantante fuera mayor de edad para ser novios y le pidió permiso a su mamá para formalizar la relación.

Luego de unos años terminaron su relación. Ella se casó con Luis Mircoli en 1986 y fruto de ese matrimonio nació su única hija, Romina Mircoli. Se divorciaron en 1995.