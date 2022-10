Platicamos con Sergio Villegas, escenógrafo y director de los premios Metropolitanos de teatro y nos contó sobre lo que el teatro significa en su vida y lo que podemos esperar en esta nueva edición de los premios.

Por Samia Becil Canavati

Premios Metro 2022

¿Qué representa el teatro en tu vida?

Representa mi profesión, mi oficio, mi amor y mi pesadilla constante. (risas)

¿Tienes alguna obra que te haya marcado?

De niño, en el 91, me marcó mucho “Cats” en el Teatro Silvia Pinal. Ya como adulto, “Incendios”, que produjo Diego Luna aquí en México. Recientemente, la que más me ha marcado ha sido “Indecente” en el teatro Helénico, ha sido una obra que ha hecho que muchos se enamoren del teatro otra vez. Todas estas me han marcado de alguna manera por el éxito que tienen al conjugar la puesta en escena, la música y el mensaje que buscan transmitir.

¿Por qué el teatro requiere de compromiso por parte del espectador?

Más o menos 1 de cada 8 obras te van a gustar. Entonces hay que ver 8 obras de teatro para encontrarte con la que te va a cambiar la vida; eso es lo difícil del teatro. Además de que es caro, implica un compromiso mucho más grande que el de ver una película.

El teatro la tiene más difícil, pero cuando encuentras esa obra que sí te gusta, puede ser muy transformador. El teatro es una experiencia vivencial y emocional, se distingue de las otras artes de una manera muy peculiar. Quién ha visto alguna obra de teatro que le ha cambiado la vida, no me dejará mentir.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones relacionándose con el teatro?

Es una realidad que es una industria que se tendrá que mantener en constante innovación, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los nuevos medios de entretenimiento. Las generaciones nuevas están llenas de energía y esperanza, entonces, podemos confiar en que la llenaran de optimismo y de un futuro brillante.

En la pandemia hubo una extinción masiva de espacios teatrales y de gente que antes se dedicaba al teatro. Es por eso que podemos decir que lo que sobrevivió, es excelente. Por esa misma razón es que hay que ver Los Metro, porque ahí están todos esos proyectos que valen la pena.

Cuéntanos sobre los inicios de los Premios Metro en México y cómo lograron posicionarse como un referente de los premios de teatro en México

Queríamos hacer más obras de teatro pero nos hacía falta público. Yo quería hacer algo para que la industria del teatro creciera, entonces me di cuenta de que nos hacía falta una ceremonia de premiación en la que se le pudiera dar visibilidad a todos estos proyectos.

Los Metro están hechos con un alto valor de entretenimiento, con el que buscamos ser atractivos para el público en general. Queríamos demostrar que el teatro es divertido y es transformador. Mi meta es que algún día tomen los volantes de esta ceremonia otros miembros de la comunidad, y convertirme meramente en el guardián que cuida que las cosas sucedan.

¿Cómo describirías los Premios Metro?

Son un esfuerzo comunitario para ganar escaparates de visibilidad en los medios, en la conversación pública y en el imaginario popular de la gente. Es un esfuerzo colectivo que privilegia lo que podemos construir todos juntos, por encima de los intereses individuales de la gente.

Y aunque le echamos muchas ganas a la premiación, los premios son solo una excusa; esto es más bien una invitación a la gente a que venga al teatro, sin importar quien gane. Estamos aquí para hacer ruido para la industria en general.

¿Qué musicales y presentaciones son las que más esperas ver durante la ceremonia?

Definitivamente va ser muy interesante ver la puesta en escena de “Aladdin” porque van a participar todos los miembros de su compañía y traen una escenografía que es una locura. También, personalmente, me encanta “7 veces adiós” y “The Prom”.

Este año todos los musicales vienen con mucha garra. La gran sorpresa será que se presentará “The Rocky Horror Picture Show” que vendrá a presentar “El baile del sapo” unos días después de su estreno. Tengo muchas expectativas de esa presentación porque nadie ha visto esa obra.

¿Hay algo nuevo que podamos esperar de esta edición de los Premios Metro?

Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para posicionar la alfombra roja de los Metro como un evento de moda, orientado hacia el vestuario. Les dimos a la comunidad teatral la temática de “Ser es ser visto” , la cual trata sobre las diferentes identidades y la importancia de hacerlas visibles.

Entonces, todos los teatreros están produciendo vestuarios que hablen de ellos mismos y de la forma en la que quieren ser vistos por el mundo. A partir de este año, creo que la alfombra roja podría competir contra la ceremonia en sí.

La moda es performativa, tiene mensajes, da visibilidad, tiene discursos; y aún más la moda dirigida hacia el vestuario, como la de la MET Gala. Quiero que los invitados en la alfombra roja, echen a volar su imaginación y se animen a portar cosas que sean prácticamente imposibles de usar en otros contextos.

