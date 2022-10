Previo al estreno de “Pinocho”, falleció la mamá de Guillermo del Toro

Guadalupe Gómez del Toro fue protagonista de la película Doña Herlinda y su hijo, en 1985, además de ser estelar en el cortometraje Geometría.

Durante el estreno de “Pinocho”, la película de Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine en Londres, el cineasta dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de su madre, la actriz Guadalupe Gómez del Toro.

El mexicano confesó en sus redes sociales que Guadalupe enfrentaba problemas de salud. “Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros”, dijo.

La actriz falleció el viernes, un día antes del estreno mundial de la nueva cinta de su hijo Guillermo, quien le dedicó las palabras antes mencionadas. El director tapatío precisó que la película era bastante especial para él y para su madre, ya que gracias a la historia de “Pinocho”, fueron unidos “para toda la vida”.

“Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a Pinocho, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”.

La madre de Guillermo del Toro fue una actriz originaria del estado de Jalisco, que debutó en la pantalla grande con la cinta Doña Herlinda y su hijo, una producción dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y una de las primeras que mostraban la relación homosexual en el cine.

Además, incursionó en uno de los primeros proyectos de su hijo; se trata del corto Geometría que cuenta una historia de terror de una joven que invoca a un demonio por accidente. Guadalupe participó en varios cortos, sin embargo, con el paso de los años su salud se fue deteriorando cuando falleció su esposo en 2018, el cineasta Federico del Toro a los 90 años de edad.

