Qué dijo Alejandra Guzmán tras no haber sido invitada a la boda de Michelle Salas

La boda de Michelle Salas con Danilo Díaz Granados, celebrada el 14 de octubre en La Toscana de Italia, ha sido uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo. La pareja optó por una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos, lo que llevó a algunas omisiones en la lista de invitados.

Entre las ausencias se encuentra la de Alejandra Guzmán, tía abuela de Michelle Salas. En septiembre pasado, la cantante de “Reina de corazones” expresó su sorpresa ante los medios de comunicación al enterarse de los planes de boda de su sobrina.

En ese momento, Alejandra Guzmán elogió a Michelle y se mostró contenta por ella.

El mensaje de Alejandra Guzmán a Michelle Salas por su boda

Unas horas después de la boda de Michelle Salas, Alejandra Guzmán fue vista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde fue cuestionada por la prensa.

“Estaría yo allá, no estaría trabajando. La amo a Michelle, le mando un beso, que tenga el día más feliz de su vida, me da mucho gusto”, dijo la intérprete de “Flor de papel”.

El viernes 13 de octubre, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en la finca Il Borro de La Toscana, Alejandra Guzmán publicó una imagen en su perfil de Instagram que algunos interpretaron como una indirecta por no haber sido invitada.

En la imagen, aparece sonriendo junto a su madre, Silvia Pinal, al lado de la piscina de la casa de la legendaria actriz de la Época de Oro del cine mexicano. Alejandra Guzmán acompañó la foto con un mensaje que incluyó una señal polémica.

A pesar de la ausencia de Alejandra Guzmán en la boda, algunos de sus seguidores mencionaron que, de haber sido invitada, no habría podido asistir debido a un concierto que tenía programado en Monterrey para esa noche. Además de Alejandra Guzmán, otros familiares que no recibieron invitación para la boda fueron Luis Enrique Guzmán, Frida Sofía.