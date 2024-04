Qué es el Track 5, la teoría de que Taylor Swift elige este número para develar la inspiración detrás de cada nuevo álbum

Taylor Swift, una de las artistas más populares de la actualidad, es conocida por su talento musical, sus letras profundas y su conexión con sus fans.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado una serie de tradiciones que la diferencian de otros artistas, y una de las más llamativas es la elección de la quinta pista o track 5 de sus álbumes. Track en el cual suele compartir algunas de sus canciones más personales y emocionalmente intensas. Esta práctica ha generado gran interés y expectativa entre sus seguidores y críticos de música por igual.

El significado del track 5 en “The Tortured Poets Department”

En su último álbum, “The Tortured Poets Department”, el track 5 titulado “So Long, London” es considerado una de las piezas más reveladoras de Swift.

Esta canción se interpreta como una despedida a la ciudad de Londres y posiblemente a su relación con el actor británico Joe Alwyn. La elección de Swift de situar canciones significativas en la quinta pista de sus discos se ha convertido en una característica distintiva de su discografía.

It’s a 2am surprise: The Tortured Poets Department is a secret DOUBLE album. ✌️ I’d written so much tortured poetry in the past 2 years and wanted to share it all with you, so here’s the second installment of TTPD: The Anthology. 15 extra songs. And now the story isn’t mine… pic.twitter.com/y8pyDK8VTd — Taylor Swift (@taylorswift13) April 19, 2024

Track 5: “So Long, London”

“So Long, London” se suma a la lista de canciones emocionales que Swift ha colocado en la posición número cinco de sus álbumes. Desde “Cold As You” en su álbum debut hasta “Tolerate It” en “evermore”, pasando por “All Too Well” en “Red”, Swift ha utilizado esta posición para expresar sus vulnerabilidades más profundas y reflexiones personales.

En “So Long, London”, la cantante aborda el fin de su relación de seis años con Joe Alwyn, un evento que sorprendió a muchos de sus fans. La canción refleja los sentimientos de Swift sobre el término de esta etapa de su vida y se une a una larga serie de “Track 5" que comparten temas de ruptura y reflexión emocional.

Recepción de los “Track 5"

La constante elección de Swift de posicionar sus canciones más introspectivas en el quinto track ha creado una expectativa que va más allá de la música. Los fans y críticos a menudo analizan estas canciones en busca de pistas sobre los eventos personales y emocionales en la vida de Swift.

La tradición del Track 5 es más que una curiosidad dentro de la música pop, se ha convertido en un fenómeno cultural que permite a los seguidores de Swift conectar de manera más profunda con su música y sus experiencias personales.

Cada lanzamiento de un nuevo álbum lleva consigo la expectativa de descubrir qué compartirá Swift en su Track 5, lo que continúa fortaleciendo su vínculo con la audiencia y enriqueciendo su narrativa artística.

He aquí un recorrido en retrospectiva de los track 5 en la discografía de Taylor Swift:



“Cold As You” (Taylor Swift)

“White Horse” (Fearless)

“Dear John” (Speak Now)

“All Too Well” (Red)

“All You Had To Do Was Stay” (1989)

“Delicate” (Reputation)

“The Archer” (Lover)

“My Tears Ricochet” (folklore)

“Tolerate It” (evermore)

“You’re On Your Own Kid” (Midnights)

“So Long, London” (The Tortured Poets Department)

Letra de “So Long, London”

So (so) long (long), Lon (Lon) don (don)

So (so) long (long), Lon (Lon) don (don)

So (so) long (long), Lon (Lon) don (don)

I saw in my mind ferry lights through the mist

I kept calm and carried the weight of the rift

Pulled him in tighter each time he was drifting away

My spine split from carrying us up the hill

Wet through my clothes, weary bones caught the chill

I stopped trying to make him laugh, stopped trying to drill the safe

Thinking how much sad did you think I had, did you think I had in me?

Oh, the tragedy

So long, London

You’ll find someone

I didn’t opt in to be your odd man out

I founded the club she’s heard great things about

I left all I knew, you left me at the house by the Hеath

I stopped CPR, after all, it’s no use

Thе spirit was gone, we would never come to

And I’m pissed off you let me give you all that youth for free

For so long, London

Stitches undone

Two graves, one gun

I’ll find someone

And you say I abandoned the ship, but I was going down with it

My white knuckle dying grip holding tight to your quiet resentment

And my friends said it isn’t right to be scared

Every day-old love affair, every breath feels like rarest air

When you’re not sure if he wants to be there

So how much sad did you think I had, did you think I had in me?

How much tragedy?

Just how low did you think I’d go ‘fore I’d self implode?

‘Fore I’d have to go be free?

You swore that you loved me but where were the clues?

I died on the altar waiting for the proof

You sacrificed us to the gods of your bluest days

And I’m just getting color back into my face

I’m just mad as hell ‘cause I loved this place for

So long, London

Had a good run

A moment of warm Sun

But I’m not the one

So long, London

Stitches undone

Two graves, one gun

You’ll find someone

