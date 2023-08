¿Quién es Andrés García Jr., hijo del gran actor?

En abril de este año se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del actor Andrés García a sus 81 años, en Acapulco. El actor tuvo tres hijos, nacidos de sus matrimonios con Sandra Vale y Fernanda Ampuda. Sin embargo, se ha sabido que con los tres mantuvo una relación más bien distante.

Su primogénito, Andrés García Jr., es el más parecido físicamente a Andrés, y, al igual que su padre también se dedicó por un tiempo a la actuación.

¿Quién es Andrés García Jr.?

Andrés García Vale tiene 54 años y al igual que su hermano Leonardo, incursionó en el cine y en la televisión, pero decidió detener su trayectoria en el gremio y se alejó de la farándula.

‘El triángulo diabólico de las Bermudas’ (1978), ‘El placer de la venganza’ (1988) y ‘Como agua para chocolate’ (1992) son algunas de las producciones de las que Andrés hizo parte y con las que se abrió paso en el mundo del espectáculo.

Pero, ¿por qué el distanciamiento? Se llegó a rumorar que el conflicto con su padre se derivó por la orientación sexual de Andrés García Jr., pero esto fue desmentido posteriormente por su hermana, Andrea, quien afirmó que su padre era muy abierto al tema y jamás juzgó a Andrés por esto.

Hoy en día es poco lo que se sabe de él, pues al parecer la distancia con su familia continúa, o al menos no es muy presente ya que el ex actor vive fuera del país, al parecer en Estados Unidos; y a través de sus redes sociales no comparte mucho de su vida, más allá de algunas ‘selfies’ en las que confirma que se encuentra muy tranquilo lejos de la vida del espectáculo.

Después de la muerte de Andrés García, sus hijos fueron nuevamente tema de conversación tras al conocerse que, posiblemente, estarían excluidos de su testamento. Además, de los tres, solo Leonardo se hizo presente en su funeral, por lo cual se dedujo que el distanciamiento seguía a pesar del delicado estado de salud del actor.