¿Quién es el médico detrás del controversial Cytotron que aparece en ‘Los dos hemisferios de Lucca’?

La película “Los dos hemisferios de Lucca”, basada en el libro homónimo de Bárbara Anderson, se ha colocado entre las favoritas del público mexicano en Netflix. La cinta narra la lucha de la periodista por buscar una mejoría al padecimiento de su hijo que sufre de paralisis cerebral.

Uno de los elementos clave en la película, es el viaje que la familia realiza a la India con el fin de que el pequeño Lucca se someta a un tratamiento experimental en el dispositivo Cytotron desarrollado en aquel país por el médico Rajah Vijay Kumar.

¿Quién es Rajah Vijay Kumar, el médico detrás del Cytotron?

En su libro, Anderson relata que conoce al médico Rajah Vijay Kumar, un personaje clave en la historia de Lucca. Kumar ha destacado en el ámbito científico con innovaciones en biofísica y tecnología médica. Se licenció en Ciencias con especialización en Física, Química y Matemáticas en la Universidad de Bangalore.

Además, cuenta con un posgrado en Microelectrónica, un Doctorado en Ciencias en Ingeniería Médica y una Maestría en Administración de Empresas enfocada en Gestión de Crisis Corporativas.

Según su perfil de LinkedIn, Kumar es “un investigador pionero y un líder de opinión en el campo de la Biofísica, la Radiobiología, la Nanotecnología, la Energía Sostenible, las Telecomunicaciones Modernas y la Gestión y Recuperación de Recursos Hídricos”. Su trayectoria de 35 años incluye estudios en ingeniería de tejidos regenerativos, modelado del sistema cardiovascular humano, inteligencia artificial y redes neuronales aplicadas al diagnóstico médico.

Actualmente, vive en Bengaluru, India, con su esposa y tres hijas. Forma parte de prestigiosas asociaciones científicas como la United Inventors Association (UIAUS), el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y su Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), entre otras.

Cytotron del Hospital Infantil de México ESPECIAL

¿Qué es el Cytotron, el tratamiento al que se somete Lucca?

El Cytotron es el aparato que ayudó a Lucca y a muchos otros niños con una condición como la suya. Para algunos puede ser un aparato similar a un resonador magnético; para otros, un dispositivo de ciencia-ficción o, mejor aún, una esperanza con forma de tubo. Es un dispositivo terapéutico de cuerpo entero no invasivo, un gran avance en la ingeniería de tejidos.

Se usa en terapias innovadoras para tratar la degeneración y regeneración de tejidos, actualmente en etapa clínica de desarrollo en los EU.

Lucca fue el primer chico occidental tratado con este aparato, después de varios adultos y dos niñas indias. Según relata Anderson, la mayoría de los niños que se tratan en Bangalore son latinoamericanos, a partir de la difusión de la historia de Lucca. Actualmente, hay dos equipos de este tipo en México.