¿Quién es Francisco Ugalde, el hermano de Ana Bárbara que la está demandando por derechos de autor?

Ana Bárbara ha hecho frente a las adversas circunstancias en las que se ha visto involucrada, desde las declaraciones de José Emilo Fernández Levy hasta el reciente proceso legal al que se enfrenta con su hermano, Francisco Ugalde, quien interpuso una demanda en la que asegura ser coautor de algunos de los éxitos de la cantante.

¿Quién es Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara?

José Francisco Ugalde Motta inició en la música con el dueto Los Elegidos, que formó con su hermano Antero. Tras algunas composiciones exitosas, estuvo alejado de su carrera por siete años, hasta que en 2021 decidió retomarla y regresó a la escena musical con el tema Un vestido de besos.

Ana Bárbara y su hermano no se hablan desde hace tiempo Instagram @anabarbaramusic

Es bien sabido que Ana Bárbara y su hermano no tienen una buena relación desde hace tiempo, pues no tienen comunicación desde hace cinco años por desacuerdos que no salieron a la luz, pero que, pese a eso, se dice que se mantenían un gran cariño.

Sin embargo, con lo sucedido ahora con la demanda, es poco probable que esa relación se pueda sanar.

¿Por qué Francisco Ugalde está demandando a Ana Bárbara?

El hermano de Ana Bárbara ha entablado una demanda en contra de la cantante grupera para que se le reconozca como coautor de algunos temas que ella ha interpretado a lo largo de los años y que le ayudaron a cimentar su carrera, entre los que se encuentran Y lo busqué, Niña mimada, En realidad, Dime y Fruta prohibida.

Según Ugalde, Ana Bárbara se está beneficiando económicamente de temas musicales que también fueron escritos por él y por los que no estaría recibiendo ningún beneficio pues, supuestamente, la cantante lo habría eliminado como autor de las mismas.

Ana Bárbara comentó: “Mis canciones son mis canciones” Instagram @anabarbaramusic

Supuestamente, estas canciones habrían sido compuestas y escritas durante los años 2003 y 2004, periodo en el que al parecer Ana Bárbara no sabía tocar la guitarra, y los hermanos vivían juntos.

Hace unas semanas, Antero Ugalde, padre de ambos, había comentado a TVyNovelas que estaba enterado del conflicto entre sus hijos, y que había intervenido para que no llegaran a los tribunales.

“Pancho me comentó hace como tres meses que iba a demandar a Ana Bárbara, yo le dije que lo pensara bien, que platicaran y me dijo que no tenía caso y que ella no quería hablar con él. Pancho me dijo que es porque supuestamente hay algunas canciones que compusieron entre los dos y Ana Bárbara se olvidó de él”, comentó el patriarca de la familia Ugalde.

Así respondió Ana Bárbara a la demanda de su hermano

En entrevista con el programa Ventaneando, la cantante explicó los detalles de la demanda y admitió que lidiar con situaciones como esas le parecía muy desafortunado.

“Creo que hasta está de más ponerte a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada qué demostrar y además, por si tenían duda, todas estas situaciones, las han desestimado ya en la fiscalía por falta de consistencia, de pruebas, de todo porque no hay manera. Ya hasta es un chiste y da risa”, comentó Ana Bárbara.