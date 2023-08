Quién es Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara con quien José Emilio Levy no tiene buena relación

El tema del distanciamiento entre Ana Bárbara y José Emilio Levy sigue latente, y es que el adolescente ha dado nuevas declaraciones de cómo no se lleva bien con la pareja de la cantante, Ángel Muñoz.

Ana Bárbara, la segunda mamá para José Emilio Levy

Recordemos que Ana Bárbara y José María Fernández ‘El Pirru’ se conocieron en 2005, sólo unas semanas después de la muerte de Mariana Levy, hija de Talina Fernández. En ese entonces, el empresario tenía dos hijos con Mariana, Paula Fernández Levy y José Emilio José Emilio Fernández Levy. Poco después de iniciar su relación, Ana Bárbara y ‘El Pirru’ se fueron a vivir juntos, llevándose con ellos a los nietos de Talina Fernández y al hijo de la cantante, Emiliano Gallardo Ugalde. La intérprete de ‘Bandido’ hizo una pausa en su carrera para cuidar tanto a los hijos de ‘El Pirru’ como el suyo, además del que tuvieron en común, José María.

La pareja se casó en 2006, y aunque se separaron sólo cuatro años después, la artista ha seguido en contacto con los hijos de Mariana Levy, por lo que la ya fallecida ‘dama del buen decir’ siempre estuvo agradecida con ella por el cariño que siempre les mostró a sus nietos.

Ana Bárbara rehizo su vida amorosa y desde 2020 está comprometida con Ángel Muñoz.

Quién es Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara

Ángel incursionó en la actuación saliendo en Luis Miguel, La Serie, y apoya constantemente a Ana Bárbara con el cuidado de sus hijos mientras ella trabaja. A pesar de que Muñoz es 15 años menor que ella, han sostenido una relación desde 2014; en 2021 se mencionaba que él era empleado para el gobierno de Estados Unidos y se conocieron cuando la cantante se mudó a Los Ángeles.

La ‘reina grupera’ ha dicho en repetidas ocasiones que Ángel, su prometido, prefiere mantener un perfil más bajo y por eso no comparten tantas fotos juntos; aunque eso no la ha detenido de compartir algunos momentos en familia o para celebraciones especiales del año.

¿Qué dijo José Emilio Levy del prometido de Ana Bárbara?

Sin dar demasiados detalles, José Emilio habló en ‘De primera mano’ para contar que no tiene una buena relación con Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara. “No, tampoco [la he buscado]. Yo a ella la quiero mucho, le agradezco todo, pero pues el esposo no me cae tan bien. La forma en que él trata a mis hermanos verbalmente, pues no, no es la adecuada, y también se da por eso la separación entre ella y yo”.

Después el adolescente aconsejó que la cantante ‘no se debería dejar cegar por el amor’. “Yo voy a respetar su decisión, pero que escuche a sus otros hijos. Que escuche a mis hermanos y que a partir de eso tome una decisión, que no se deje cegar por el amor”.

Meses atrás, el adolescente de 18 años dio una entrevista a TvNotas en la que dejó entrever que haber tenido ciertas actitudes hacia Ana Bárbara le está pesando sentimentalmente. “A los 8 meses de nacido, Ana Bárbara me tomó como su hijo, me dio mucho amor, era superlinda, le decía ‘mamá’, pero a raíz de que se divorcia de mi papá [José María Fernández ‘El Pirru’], fue una noticia que me volvió loco, que me puso muy triste”.