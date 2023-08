Aitana Derbez: 10 cosas que debes saber de la hija menor de Eugenio Derbez

Aitana Derbez nació el 4 de agosto de 2014 en la Ciudad de México, y tal como su talentosa familia, que incluye a sus papás Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como a sus hermanos Aislinn, Vadhir y José Eduardo, la más pequeña del clan también es un estuche lleno de monerías.

A sus apenas 9 años, la menor de la familia Derbez canta, baila, actúa y sabe tocar instrumentos musicales como el piano, además de muchas otras cosas más.

Por ello, aquí te presentamos diez cosas que no sabías de Aitana Derbez.

1. Es muy hábil para las manualidades

Durante unas vacaciones familiares en diciembre de 2022, Aitana mostró su gran habilidad para las manualidades, haciendo figuras de barro. Esta tarea puso a prueba su creatividad, coordinación y concentración, y el resultado fue maravilloso.

2. Tiene una gran relación con su hermano Vadhir

En una ocasión, Aitana le confesó a su hermana Aislinn qué es lo que más extraña de su Vadhir: cuando juega con ella, cuando cantan juntos, cuando comparten su afición por los videojuegos, y mucho más. En palabras de Eugenio Derbez “juntos son adorablemente imparables”.

3. Es una gran pianista

La hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra compartió que su padre fue quien le enseñó a tocar el piano, y además, ha dejado ver que canta las melodías que interpreta. "¿Qué canción le pedirían a esta pianista?”, preguntó el actor y productor a sus fans en su cuenta de Facebook hace un tiempo. Así se pudo ver de quién heredó la niña ese gran talento musical.

4. Aitana se ha vuelto inseparable de Aislinn Derbez

A la pequeña le encanta pasar tiempo con la mayor de los Derbez, y ambas son grandes amigas. Son capaces de tener largas conversaciones, juegan, disfrutan de estar al aire libre y comparten momentos entrañables, sin importar la diferencia de edad de 28 años. Además, también es muy cercana a su sobrina Kailani, hija de Aislinn y su exesposo, Mauricio Ochmann.

5. Asegura que tiene una tercera hermana

“Aitana tiene otra hermana y no es Aislinn, 😲 ¿De quién se trata?” comentó Eugenio Derbez al compartir un simpático video donde la niña le asegura a Aislinn que comparte mamá y papá con Fiona, la perrita bulldog de la familia, a quien considera una hermana más.

6. Es comediante como su papá

En un video compartido por Eugenio, aseguró que: “Aitana y yo dimos el show de nuestras vidas. 🎩". En dicha presentación, la pequeña mostró sus dotes para la comedia, con ayuda de su gracioso papá.

7. Aprendió cómo ser “una muy buena actriz”

Su hermano José Eduardo le dijo que para ser una muy buena actriz, tendría que aprender a dar una buena cachetada. Aitana siguió el consejo al pie de la letra, y lo aplicó con él, con Alessandra y con Aislinn, pero la mejor de todas fue la reacción de Eugenio Derbez, en un video publicado por el comediante.

8. Le fascina ir de compras con su mamá

En un video publicado en las redes sociales de Alessandra, se pudo ver que Aitana es la perfecta ayudante en el supermercado. La cantante de Sentidos Opuestos le da todo el crédito a su hija, quien elige las hortalizas, baila y hasta lleva su propio carrito con sus muñecas, haciéndolo todo más divertido. “Ir al supermercado no es mi máximo, A MENOS que sea con ella♥️", admite la esposa de Eugenio Derbez.

9. Domina el esquí sobre nieve

Durante unas vacaciones de invierno, Aitana llamó la atención de todos con su destreza para esquiar en una montaña nevada. “Casi no había nieve, pero la que había, Aitana la dominó. Subió y bajó esa montaña sola por lo menos 10 veces”, contó Alessandra Rosaldo sobre esta gran hazaña de su hija en un video compartido por la cantante.

Aitana es la hija más pequeña de Eugenio Derbez Instagram @ederbez

10. Ha hecho duetos con varios miembros de su familia

Junto a su hermano, el cantante y actor Vadhir Derbez, Aitana le puso voz a una versión del tema “Dance Monkey” con tanta pasión y entrega que sorprendió a todos, pues al momento de grabar el video de su interpretación, la pequeña tenía sólo cinco años.

En otra ocasión, lo hizo con su padre, al interpretar “All You Need is Love” mientras él hacía de “papá soltero”.

También lo ha hecho con su famosa mamá, donde ambas cantaron “You Belong With Me” de Taylor Swift.