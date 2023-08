Eugenio Derbez responde si ya se llevaría bien (o no) con Victoria Ruffo

La relación de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo ha sido complicada desde hace tiempo; hubo una disputa tanto en el divorcio como por la custodia del hijo que tienen en común, José Eduardo, y por ende han tenido muy poco contacto entre ellos. Sin embargo, el actor reveló a ‘De Primera Mano’ que ya pensó las cosas y, de cierta manera, habría hecho las pases con Ruffo.

Así respondió Eugenio Derbez sobre su relación con Victoria Ruffo

Eugenio confesó que ha llegado a considerar incluir a Victoria Ruffo en el reality ‘De viaje con los Derbez’, algo que deja al público pensar que ambos dejaron atrás sus diferencias y podrían encontrar el camino a la reconciliación. En palabras de Derbez: “yo ya hice las pases con ella, ya dije lo que tenía que decir. Bueno, no hemos hablado, pero creo que ya cada quién enterramos el asunto, sobre todo por José Eduardo”. Fue en 2021 cuando Eugenio Derbez declaró, “me da mucho coraje que, de repente, todavía le pregunten ‘oye José Eduardo, ¿y cómo te sientes de esa etapa que tu padre no estuvo contigo?’? ¿Por qué le preguntan eso y por qué no le preguntan ‘José Eduardo, qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá'? Que es muy diferente”. (vía E Online).

Tras las declaraciones de hacer las pases, mencionó que le daría gusto invitarla al reality: “yo feliz de invitarla, quizá, no sé, debe de haber una manera, yo feliz de invitarla. Ya veremos si su capítulo tiene rating. Alguna vez en alguna reunión hablamos de que no estaría mla quizá hacer como una cena en donde invitáramos a las mamás, entonces en una de esas... Se platicó por ahí, pero no lo hemos platicado a fondo”.

José Eduardo, de 31 años, contó al podcast ‘La Capitana’ sobre la relación y los rumores que han corrido alrededor de la relación con su papá. “Teníamos épocas, sí pasaban años que nos dejábamos de ver y luego otra vez como que retomábamos, pero no agarraba. Por cuestión de pleitos, mi mamá me corrió de la casa, yo tenía como 16. Me corrió y me fui con mi papá y estoy con él dos meses [...] Somos muy diferentes mi papá y yo, entonces había mucho choque. Chocamos muchísimo y ya tuve que pedir perdón a mi mamá para poder regresar”, confesó José Eduardo.

Por su lado, Victoria Ruffo no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Eugenio Derbez sobre hacer las pases o incluso asistir a su programa de televisión.